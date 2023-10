Lawson vernam op bijzondere wijze dat hij ook F1 in Qatar zou rijden

"Ik zat te lunchen toen een vreemd nummer mij opbelde", legt Liam Lawson bij de persconferentie in Qatar uit. "Het was een FaceTime. Ik was dus echt in de war, want mensen gaan niet zomaar een FaceTime-gesprek aan. Ik nam dus op, maar ik zag gewoon Daniels gezicht", lacht Lawson. "Hij zei toen in principe dat hij me nog een weekend gunde. Het is goed om weer terug te zijn, goed om weer in de auto te stappen dit weekend. Het is een heel ander circuit, ik heb er zin in."

Voor Lawson is het een vreemd seizoen met onzekerheden, aangezien er in eerste instantie nog gedacht werd dat Ricciardo in Qatar zou terugkeren. De teamgenoot van Yuki Tsunoda in 2024 is echter nog niet voldoende hersteld van zijn gebroken hand en slaat dus ook deze race weer over. Of die onzekerheden nog gevolgen hebben voor zijn voorbereiding? "Om eerlijk te zijn zag het er na Japan waarschijnlijker uit dat ik weer zou rijden, dus we gingen zoals gewoonlijk door met de voorbereiding", geeft de Nieuw-Zeelander aan. "Ik nam niet aan dat ik zou gaan rijden, maar we bereidden ons voor alsof dat wel het geval was. Het is een beetje anders", geeft de jonge belofte toe. "Ik wil hier fulltime zijn, maar ik probeer hier gewoon het beste van dit te maken."

Veel van die kansen gaat Lawson niet meer krijgen, weet de 21-jarige coureur ook. Het doel voor Ricciardo is namelijk om in de Verenigde Staten terug te keren voor de race in Austin. "Dat is wat waarschijnlijker", stelt diens invaller. "Ik kan dat natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar we hebben meer dan een week om er klaar voor te zijn. Dus ik zou zeggen dat het waarschijnlijk Austin wordt", doelt hij op de terugkeer van de Honey Badger.

Lawson heeft de afgelopen races indruk gemaakt met zijn prestaties op de baan. Hij zat al snel op de snelheid van Tsunoda en even leek hij voor twijfels te zorgen bij AlphaTauri, maar uiteindelijk verkozen zij Tsunoda en Ricciardo voor 2024. Wel zal Lawson actief blijven als reservecoureur en is hem een druk programma beloofd.