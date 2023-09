Lawson verheugt zich op F1 op Suzuka: "Heel anders dan Super Formula"

Vanwege de handblessure van Daniel Ricciardo mocht Liam Lawson ook in Singapore invallen bij AlphaTauri. De Red Bull-junior deed het in Zandvoort en Monza al niet onverdienstelijk, maar gaf in Singapore nog maar eens zijn visitekaartje af door een plaats in Q3 te bemachtigen en zich in de race stand te houden om er een negende plaats uit te slepen - meteen zijn eerste Formule 1-punten. Het was daarmee een bijzonder weekend voor de 21-jarige Nieuw-Zeelander, die dat weekend een vervolg kan geven in Japan. Daar wacht hem een circuit waar hij graag op wilde racen met een Formule 1-bolide: Suzuka.

"Ik was erg blij dat ik mijn eerste F1-punten in Singapore pakte en nu een zware raceafstand achter de rug heb", blikt Lawson tevreden terug op zijn derde F1-race. "Nu kijk ik uit naar Suzuka, dat ik best goed kan aangezien ik dit jaar in de Super Formula rijd." Lawson heeft al getest en geracet op dat circuit en heeft daar dus veel ervaring, waar dat niet gold voor het stratencircuit van Singapore. "Ik hou er absoluut van. Het was een behoorlijk gave ervaring toen ik hier voor het eerst reed, wetende dat het een Formule 1-circuit is. Het is zeer iconisch. Het is meer een old-school circuit, met overal gras en weinig marge voor fouten."

Door zijn ervaring in de Super Formula heeft Lawson dus al kennis van de baan, al verwacht hij niet dat het meteen een vergelijkbare ervaring gaat worden. Die bolides beschikken over zes versnellingen, in de Formule 1 zijn het er acht. Het grootste verschil is echter het gewicht: waar de F1-bolide een minimumgewicht van 798 kilogram heeft, weegt de Super Formula-auto slechts 670 kilogram. "De Super Formula-auto's zijn leuk om te besturen en komen zo dicht mogelijk in de buurt van Formule 1, maar op een unieke manier omdat ze niet hetzelfde gevoel geven als een Formule 1-auto. De auto in Super Formula is heel erg licht en super wendbaar om mee te rijden, met heel veel downforce, dus het is heel erg leuk. Maar Suzuka wordt heel anders in een Formule 1-wagen."

Lawson hoopt net als in Singapore op een goed resultaat op zijn geliefde Suzuka. "Ik hoop dat we hier sterk kunnen zijn en het helpt dat ik de baan redelijk goed ken. Ik verwacht dat het heel anders zal zijn om [hier] in een Formule 1-auto te rijden, maar ik kijk ernaar uit. Ik denk dat het in een Formule 1-wagen een van de beste circuits is waar je kunt rijden", besluit de AlphaTauri-coureur.