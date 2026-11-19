Formule 1 GP van Las Vegas

Liam Lawson twijfelde nauwelijks aan F1-zitje voor 2027 ondanks geruchten rond Nikola Tsolov

Liam Lawson werd vorige week aangekondigd als Racing Bulls-coureur voor F1 2027, ondanks dat Red Bull-protegé Nikola Tsolov indruk maakt als F2-rookie

Ed Hardy

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:08

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Liam Lawson heeft bevestigd dat hij er weinig aan twijfelde dat hij in 2027 op de Formule 1-grid zou blijven, nadat hij onlangs zijn contract bij Racing Bulls verlengde.

De 24-jarige rookie-teamgenoot Arvid Lindblad werd afgelopen donderdag aangekondigd als de coureursbezetting van de Italiaanse formatie voor volgend seizoen na een zeer sterk 2026.

Lawson staat negende in het coureurskampioenschap met een persoonlijk record van 89 punten, tegenover 38 voor Lindblad op de 11e plek, waardoor Racing Bulls met nog drie ronden te gaan op koers ligt om als vijfde te eindigen.

Hoewel Lindblads tweede jaar bijna zeker was, bleef er twijfel bestaan over Lawsons toekomst, gezien de mantra van Racing Bulls om de volgende juniorcoureur van Red Bull op te leiden.

Dat is Nikola Tsolov, die tweede staat in de Formule 2, en hij had meer kunnen krijgen dan de rol van reservecoureur die hij voor volgend jaar heeft verdiend, terwijl Lawson elders naartoe zou gaan.

Maar toen Lawson voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend werd gevraagd of hij twijfelde aan zijn plek op de grid van 2027, antwoordde hij: “Niet echt. Als ik terugkijk op vorig jaar, heb ik het gevoel dat ik er veel mee bezig was.

“Je hebt altijd veel twijfels, zeker als het niet goed gaat. Maar ik heb het gevoel dat het dit jaar voor ons over de hele linie gewoon behoorlijk sterk is geweest.

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Het is voor ons als team echt heel, heel goed gegaan. We hebben op alle circuits een sterke auto gehad en ik heb het gevoel dat we het meestal elk weekend goed hebben uitgevoerd.

“Dus ik had niet het gevoel dat ik moeite had om een reden te vinden waarom, maar natuurlijk denk je erover na en wordt er veel over gepraat.

“Maar ik heb vooral geprobeerd dat soort gedachtegang zo veel mogelijk uit mijn hoofd te zetten en me gewoon te concentreren en te genieten van het rijden met de auto. Ik had het gevoel dat we dat hebben kunnen doen.”

Lawson wees er wel op dat, hoewel het zusterteam van Red Bull traditioneel alleen rookies of tweedejaars inzet, de Kiwi zelf met 55 Grand Prix-starts nog relatief onervaren is.

Hoewel hij voor zowel Red Bull als Racing Bulls heeft gereden nadat hij in 2023 zijn F1-debuut maakte, was 2026 pas zijn tweede volledige seizoen, dus de renstal spreekt haar mantra niet bepaald tegen.

Maar dat betekent niet dat hij voor de lange termijn wil blijven zitten - Tsolov zal waarschijnlijk voor 2028 promoveren - alleen dat de focus lag op het meenemen van momentum om het team zijn beste eindklassering ooit te bezorgen - vier keer zesde.

“Dit jaar lag de focus in ieder geval duidelijk sterk op alleen deze P5 en op het volgende jaar ingaan”, voegde Lawson toe.

Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Voor ons allemaal geldt dat we allemaal proberen te winnen in de sport. Ik heb natuurlijk geen idee wat de toekomst brengt, maar dat is waar we allemaal naartoe werken.

“Technisch gezien is dit jaar mijn tweede volledige seizoen in de Formule 1, dus ik heb het gevoel dat ik als Formule 1-coureur niet enorm veel ervaring heb, maar ik voel me duidelijk een stuk beter richting de tweede helft van dit jaar en word beter met ervaring.

“Maar in de toekomst is het hoe dan ook, als je in dit team zit, of dat nu richting Red Bull is of ergens anders, natuurlijk de logische stap om uiteindelijk ergens anders naartoe te gaan.

“Het is eerlijk om te zeggen dat ik mijn carrière niet bij VCARB wil beëindigen, maar op dit moment hebben we een geweldige auto en hebben we een heel goed seizoen gehad.

“Dus ik probeer elk weekend alles eruit te halen en dat door te zetten en nu heb ik natuurlijk de kans om dat volgend jaar te doen, en ik zal proberen dat te blijven doen.”

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