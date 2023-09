Lawson ziet terugkeer naar F1-reservebank niet zitten

Sinds de Grand Prix van Nederland vervangt Liam Lawson de geblesseerde Daniel Ricciardo, die bij een crash een gebroken hand opliep. De Nieuw-Zeelander heeft ondanks zijn gebrek aan F1-ervaring indruk gemaakt, met als voorlopig hoogtepunt de puntenfinish in Singapore. Dat smaakt naar meer, zo laat hij in Suzuka weten: “Ik ben niet blij als ik weer reservecoureur word, al weet ik uiteraard hoe moeilijk het is om in de Formule 1 te komen”, aldus de uitgesproken jongeling over zijn kansen op een racezitje in 2024. “Ik weet dat het soms lastig kan zijn. Wat gebeurt, gebeurt. Ik heb er nog niet al te veel over nagedacht. Ik probeer gewoon het maximale uit deze kans te halen.”

Red Bull heeft het luxeprobleem te kunnen kiezen uit Lawson, Ricciardo en Yuki Tsunoda voor de twee zitjes bij AlphaTauri. Het ziet ernaar uit dat Lawson geen plekje krijgt. Zijn focus ligt dan ook op een goed optreden op Suzuka, een baan die hij goed kent vanuit het Japanse Super Formula-kampioenschap waarin hij actief is: “Er is om eerlijk te zijn nog weinig tijd geweest om over de toekomst te praten. De boodschap voor mij is om gewoon te blijven presteren totdat er dingen duidelijk worden, totdat deze kans tot een einde komt wanneer Daniel terugkeert. Uiteraard wil ik in de Formule 1 blijven. Ik heb nu deze kans gekregen, ik doe er alles aan om te laten zien dat ik hier thuishoor. Maar alle gesprekken vinden pas na dit weekend plaats.”

Tevreden met eigen prestaties

Lawson stelt tevreden te zijn met zijn eigen prestaties, al denkt hij dat er meer uit de AT04 te halen valt: “Gezien de situatie, de manier waarop ik ben ingestapt, hebben we het goed gedaan. Ik strijd met jongens die dit seizoen al elf of twaalf races gereden hebben. We zijn dus zeker bezig aan een inhaalslag. Elke week voel ik me prettiger in de auto. Hopelijk zetten we dit weekend weer een stap. In vergelijking met elke andere auto waarmee ik gereden heb, kost het veel meer tijd om aan te passen aan F1.”