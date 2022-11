Lawson stapt in auto van Verstappen voor eerste F1-training Abu Dhabi

Voorafgaand aan de laatste Grand Prix van dit jaar zal Max Verstappen geen drie maar slechts twee vrije trainingen afwerken. De Limburger gaat vrijdag de eerste sessie van de dag toekijken hoe Liam Lawson het er in zijn RB18 vanaf brengt. Red Bull Racing voldoet hiermee aan de eis om dit seizoen twee Formule 1-trainingen aan een rookie te geven. In Barcelona stapte Jüri Vips al in de bolide van Sergio Perez, waardoor het nu de beurt aan Verstappen is om plaats te maken.

Voor Lawson zal het zijn derde Formule 1-training van het seizoen worden. Eerder stapte de Nieuw-Zeelander tweemaal in bij AlphaTauri. Op het iconische circuit van Spa-Francorchamps nam hij de honneurs waar in de auto van Pierre Gasly, terwijl hij Yuki Tsunoda mocht vervangen op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Dat er nog een sessie bij Red Bull Racing volgt, heeft veel te maken met de rel die eind juni rond Vips ontstond. De Est raakte in opspraak door een vermeend racistische opmerking tijdens een Twitch-stream. Daarna zijn er nog wel steeds banden met Red Bull, maar zijn de F1-activiteiten op een laag pitje gezet. Lawson is nu de vooruitgeschoven pion en dus de aangewezen coureur om in te stappen.

Het missen van de eerste vrije training hoeft in Abu Dhabi overigens geen grote gevolgen te krijgen. Doordat die sessie nog volledig bij daglicht en in hogere temperaturen wordt verreden, zijn de omstandigheden niet heel representatief. De tweede vrije training begint om 17.00 uur lokale tijd, net als de race op zondag. Die sessie is daardoor de belangrijkste training van het weekend. Verstappen is dan logischerwijs weer present.

Dinsdag na de seizoensfinale vindt op hetzelfde Yas Marina Circuit de post-season test plaats. Hier komen bij alle teams ook rijders met geen tot nauwelijks F1-ervaring in actie. Lawson neemt ook deze dag plaats in de RB18.

Alle rookies voor de F1-test in Abu Dhabi: Overzicht: Deze coureurs rijden tijdens F1 young driver test Abu Dhabi