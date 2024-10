Wat een bizarre Formule 1-race in Austin tot nu toe. Vooraan wordt er flink geknokt, maar ook verder in het veld zijn er gevechten te zien. Zo ook tussen Sergio Pérez en Liam Lawson. Beide heren willen volgend jaar voor Red Bull Racing op de grid staan, maar is maar voor een coureur weggelegd. Lawson laat zich niet zomaar aan de kant zetten en houdt de Mexicaan voor zijn thuispubliek achter zich. Is dit een voorbode voor de keuze van Helmut Marko en Christian Horner voor volgend jaar?