VIDEO: Liam Lawson veroorzaakt safety car, slechte start Max Verstappen De start van de race is zeer spectaculair te noemen. Waar de voorspellingen waren dat Max Verstappen het gevecht met de McLarens aan kon, verloor de Nederlander zelfs een handvol plekken. Voor AlphaTauri-rijder Liam Lawson eindigde de race na een aantal rondjes al, want de Nieuw-Zeelander verloor de macht over het stuur en belandde in het grind.