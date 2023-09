Daniel Ricciardo was pas net teruggekeerd in de Formule 1 of hij moest weer plaatsmaken voor een invaller. De Australiër was naar AlphaTauri gehaald als vervanger van de tegenvallend presterende Nyck de Vries, maar moest zijn zitje voor de derde vrije training, kwalificatie en race in Zandvoort aan Red Bull-reserve Liam Lawson afstaan. Hij brak in de tweede vrije training zijn linkerhand bij een crash in de Hugenholtz en is naar verwachting pas in Qatar weer gereed om achter het stuur te kruipen.

Lawson deed het in zijn eerste twee raceweekenden zeker niet onverdienstelijk. In Zandvoort trotseerde hij de regen om als dertiende over de streep te komen, terwijl hij in Monza teamgenoot Yuki Tsunoda tot op een tiende naderde in de kwalificatie. Voordat hij instapte als invaller, was Lawson volop bezig in de Japanse Super Formula. Hij heeft in die formuleklasse de tweede plaats in handen met 86 punten en kijkt tegen een kleine achterstand van acht punten aan. Eind oktober vindt er een double-header op Suzuka plaats waardoor er nog maximaal 46 punten te verdienen zijn.

Dat raceweekend clasht wel met de Formule 1 Grand Prix van Mexico. Hoewel Ricciardo tegen die tijd naar verwachting wel weer fit moet zijn, zou AlphaTauri mogelijk met een probleem zitten als Ricciardo nog niet kan rijden terwijl Lawson in Japan voor de titel strijdt. Lawson rekent er ook op dat hij dat seizoen zonder clash met de F1 kan afsluiten. "Ik denk op dit moment [dat ik het Super Formula-seizoen ga afronden] ja", zegt Lawson. "Er is nog genoeg tijd voor onze laatste ronde voor Daniel om terug te komen. Nu pakken we het race voor race aan, maar ik zou genoeg tijd moeten hebben."

Veel om aan te wennen

Lawson keerde na de race op Motegi terug naar Europees grondgebied om in Zandvoort als reservecoureur gereed te staan. Wat enkel een voorzorg was, bleek plots zijn Formule 1-debuut te worden. Door die snelle plottwist was hij zijn Super Formula-team, Team Mugen, vergeten te informeren dat hij in de Formule 1 zou rijden. "Ik heb het hen nooit verteld, het ging allemaal heel snel!", lacht Lawson. "Ik heb sindsdien wel met ze gesproken, maar ik heb het ze niet echt verteld! Maar ze hebben me het hele seizoen super gesteund, ze waren geweldig om mee samen te werken en ik denk dat het eerlijk gezegd heel erg geholpen heeft om klaar te zijn voor zoiets als dit."

Gevraagd naar zijn oordeel over zijn eerste twee F1-races, antwoordt Lawson: "Tot nu toe is het goed gegaan. Het is duidelijk een grote aanpassing en je moet heel snel veel leren. Monza was wat makkelijker. Ik kende dat circuit beter en had een volledige voorbereiding", doelt de 21-jarige Nieuw-Zeelander op het feit dat hij daar vanaf VT1 in de AT04 zat. "Maar dit weekend was wat lastiger. Je moet niet echt aan één ding [wennen], maar aan een heleboel dingen. De auto is waarschijnlijk het belangrijkste, maar er komen ook andere dingen bij kijken, zoals banden, verschillende compounds; met intermediates rijden op Zandvoort, dat had ik nog niet eerder gedaan. Ik werk ook met een veel groter team, dus het gaat om veel dingen."