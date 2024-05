Lawson: Racen in F1 is bijna gelijk aan racen in andere klassen

Liam Lawson heeft vorig Formule 1-seizoen een paar keer mogen ruiken aan het echte werk. De coureur verving in vijf races de geblesseerde Daniel Ricciardo en werd gelinkt aan een zitje voor dit jaar, maar de Nieuw-Zeelander moet het doen met de reserverol binnen Red Bull Racing en RB F1 Team. De invalbeurten bevielen goed en volgens de rijder was het aanpassen aan de auto niet zo heel lastig. "Wanneer je in de auto zit en de lampen uitgaan, dan is het net als alle andere races en elke andere situatie waar je eerder in hebt geracet, vanaf karten tot de eerste races in single-seaters. Het is veel sneller, maar je racet tegen andere coureurs en je blijft net zo hard je best doen om zo snel mogelijk te gaan", vertelt de reserve in de Mind, Set, Win-podcast. Er zijn volgens Lawson wel andere dingen die anders zijn in F1. "De procedures en de media-aandacht, daar kon ik me niet op voorbereiden."

Lawson moet dit jaar zoals gezegd toekijken hoe Max Verstappen, Sergio Pérez, Ricciardo en Yuki Tsunoda wel in F1 rijden. De 22-jarige erkent dat het geen ideale situatie is, maar ziet wel dat het voor hem nu een ideale positie is om in te verblijven. "Het is soms wel een frustrerend, maar ik kan er ook wel van genieten. Wetende dat het heel lastig is om als Nieuw-Zeelander hier te komen moet ik mezelf er aan herinneren hoe groot deze kans is."

Zelfvertrouwen de sleutel tot succes

Lawson benadrukt dat het uniek is om als Nieuw-Zeelander in F1 terecht te komen. Sinds de oprichting van de klasse zijn er maar tien coureurs in geslaagd, met Denny Hulme in 1967 als enige wereldkampioen. Volgens Lawson heeft hij de top bereikt door zijn zelfvertrouwen. "Toen ik in karts reed vertelde ik mijn vader altijd dat ik F1 wilde bereiken. Naarmate je ouder wordt, word je wat realistischer en denk je dat het misschien niet lukt, maar ik had dat nooit", vertelt de man uit Hastings. "Mensen vertelde me dat ik realistisch moest zijn, dat ik niet goed genoeg was of dat ik te weinig geld had, maar ik geloofde erin. Het [de woorden van de twijfelaars] gingen bij mij het ene oor in en de andere weer uit. Ik bleef doorgaan. Ik heb het geluk dat ik geboren ben met een flinke bak zelfvertrouwen."