Lawson en Piastri maken na zomerstop debuut in F1-weekend

Liam Lawson komt op de vrijdag tijdens het Belgische Grand Prix-weekend voor AlphaTauri in actie, terwijl Alpine-reserve Oscar Piastri in Spa of een week later op Monza mag plaatsnemen in de Alpine. Eerstgenoemde staat in ieder geval voor een lastige uitdaging, aangezien de Nieuw-Zeelander dat weekend ook in de Formule 2 racet. Alle F1-teams moeten dit seizoen in ieder geval in twee eerste vrije trainingen met een rookie rijden, waarbij beide vaste coureurs elk één keer hun stoeltje afstaan. De enige uitzondering is Alfa Romeo. De FIA accepteerde dat het eerste optreden van Zhou Guanyu in Bahrein meetelde als debutant. Veel andere formaties moeten hun rookies nog inzetten.

Het vinden van een mogelijkheid is een lastige opgave voor diverse F1-teams. Voor het eerst sinds 2019 reist F1 weer af naar onder meer Singapore en Suzuka, waar de vaste coureurs alle tijd nodig hebben om in het ritme te komen. De keuze voor België brengt gezien eventueel nat weer ook een risico met zich mee. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur meldde eerder dat hij protegé Theo Pourchaire liever niet wil laten rijden tijden weekends waar Pirelli in de tweede oefensessie een bandentest uitvoert. Daarnaast wil de Franse chef ook voorkomen dat het F2-rooster van Pourchaire clasht met zijn taken in de Formule 1.

Ondanks de moeilijkheden bevestigt AlphaTauri-teambaas Franz Tost dat het team Lawson op Spa-Francorchamps laat instappen. De plannen van Alpine met Piastri zijn nog niet definitief, al heeft de Australiër al wel kilometers gemaakt in de 2021-auto. Toch hoeft Piastri volgens de renstal niet lang meer te wachten. "Het is geen groot probleem om een weekend te vinden", zegt Alan Permane, sportief directeur van Alpine. "Er zijn er genoeg. We gaan Oscar of in Spa of op Monza in de auto zien." Ferrari moet diens testsessies met de Rus Robert Shwartzman nog plannen. De voormalig F2-coureur, die nu met de Israëlische vlag rijdt, heeft onlangs wel meters gemaakt in de Ferrari van vorig jaar. "We hebben nog niet besloten welk event het wordt", aldus Laurent Mekies van de Italiaanse renstal. "We kiezen in ieder geval niet voor Singapore, maar we hebben er geen problemen mee om het te doen tijdens een van de weekenden waar we Pirelli-tests hebben."