Lawson niet onder de indruk van acties Alonso in F1 Austin

Tijdens de sprintrace waren Fernando Alonso en Liam Lawson in een stevig gevecht verwikkeld. Alonso was in dat duel niet onder de indruk van de verdedigende acties van de Nieuw-Zeelander. "Wat een idioot, die AlphaTauri", klonk het op de boordradio van de tweevoudig F1-kampioen. Na de sprintrace zou er wat zijn voorgevallen tussen de twee, zo onthult Lawson. "Hij zei dat hij me zou naaien en hij heeft zich aan zijn woord gehouden", zegt Lawson. Hij doelt daarmee op het akkefietje in de kwalificatie, later op diezelfde zaterdag. Bij het uitrijden van de pitstraat haalde Alonso hem direct in, wat weer op klachten van Lawson op de boordradio kon rekenen.

"Ik weet het niet, hij was echt boos", vervolgt Lawson. "Ik weet niet waarom we zo vechten voor P16 en ik weet niet waarom hij zo boos was... Het is wat het is. Hopelijk kan hij dit achter zich laten en kunnen we weer door." Na de sprintrace waren de twee al gespot in de pitstraat, waarbij het niet zozeer om een gezellig gesprek tussen de twee leek te gaan. "Ik begreep dat hij een behoorlijk slechte race had, dus ik zie wel in waarom hij boos was. Maar als ik iets verkeerds had gedaan, dan zou ik wel een straf hebben gekregen." Gevraagd of hij in zijn eerste F1-weekend sinds 2023 meteen al zo'n rivaliteit met Alonso had verwacht, antwoordt Lawson: "Ik denk niet dat er sprake is van een rivaliteit! We hadden gewoon een incident in de race en hopelijk kunnen we dit gewoon achter ons laten."

Alonso verklaart frustraties

Alonso was dus niet onder de indruk van de acties van Lawson, al legt hij uit dat het inhalen van de RB F1-coureur in de kwalificatie daar niet het gevolg van was. "Ik had een gebruikte set banden, dus ik zou niet echt voor een getimede ronde gaan. Ik wilde dus niet veel meer tijd verliezen. Ik denk niet dat ik te veel aan [zijn programma] heb veranderd", stelt Alonso. "In de sprint streden we heel hard. Hij vocht naar mijn mening heel hard voor een zestiende plaats. Maar daar kunnen we niks aan doen. En zolang een van de twee auto's lift, is er nooit een incident. Dat was vandaag voor mij het geval."

Alonso wilde niet in detail treden over wat de twee na de sprintrace hebben besproken. Wel benadrukt hij het gevoel te hebben dat sommige verdedigende acties van Lawson 'onnodig' waren. "Op het rechte stuk hadden we bijna een crash zoals ik twee jaar geleden had met Lance [Stroll], met snelheden van iets van 300 [kilometer per uur]. De manier waarop hij me bij het uitkomen van de bochten afkneep, de track limits zelf... Maar ik wil hier niks groots van maken."