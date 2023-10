Lawson wil nare bijsmaak GP Qatar wegspoelen met Super Formula-titel

Naar verwachting keert Daniel Ricciardo in Austin terug bij AlphaTauri, waardoor de invaltaken van Liam Lawson erop zitten. Hij heeft aan de Grand Prix van Qatar een nare bijsmaak overgehouden, waardoor hij maar al te graag goed presteert in de Super Formula. "Het is heel belangrijk, heel, heel belangrijk", zegt Lawson, gevraagd door Motorsport.com naar het behalen van die titel. De Nieuw-Zeelander staat op plaats twee met acht punten achterstand op kampioenschapsleider Ritomo Miyata en kan in de double-header op Suzuka nog als sterkste uit de strijd komen. "Dit kan een enorme impact hebben op mijn carrière, zeker met hoe dit [afgelopen] weekend is verlopen."

Lawson doelt daarmee op het weekend in Qatar, waar hij in de sprintrace uitviel door een eigen fout en vervolgens in de hoofdrace slechts zeventiende werd. Dat tegenvallende weekend volgde na enkele indrukwekkende races, waaronder de Grand Prix van Singapore waar hij als negende over de streep kwam. Hij reist wel nog naar Austin af als reservecoureur, maar zal de Grand Prix van Mexico in zijn algeheel overslaan omdat dan de double-header in de Super Formula gepland staat. "Ik ben aanwezig in Austin en zal vanaf daar naar Japan vliegen voor onze laatste race in de Super Formula. Dus tussen nu en dan zal ik me daarop voorbereiden en natuurlijk zal ik wat dingen met Red Bull doen", aldus de Red Bull-reserve.

Lawson viel vijf keer in voor Ricciardo, die in Zandvoort een gebroken linkerhand opliep bij een crash in de tweede vrije training. Hij maakte indruk, maar bij AlphaTauri heeft men besloten om in 2024 vast te houden aan Ricciardo en Yuki Tsunoda. Voorlopig was Qatar dus het laatste F1-weekend voor Lawson en juist dat zit de 21-jarige coureur dwars. "Je wil natuurlijk met een hoogtepunt afsluiten", zegt Lawson. "Dus het is best een domper om het op deze manier af te sluiten. Dat is gewoon iets waar we naar moeten kijken. De eerste paar races gingen echt goed. We bouwden het op, maar deze week worstelden we gewoon. Zoals gezegd ging het tot aan deze race allemaal best goed, maar dat helpt zeker niet. Het is behoorlijk teleurstellend om mijn reeks races zo af te sluiten."

Toch is bijna de gehele F1-paddock ervan overtuigd dat dit optreden in Qatar niet de laatste was van Lawson. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner had nog bemoedigende woorden voor de Kiwi. "Hij heeft geweldig werk geleverd, hij sprong in de auto zonder meters te hebben gemaakt. En hij heeft zich goed bewezen als Grand Prix-coureur. Hij heeft van ons allemaal getrokken door wat hij heeft gepresteerd. Dit zal zeker niet zijn laatste race in de Formule 1 zijn. Ik weet zeker dat hij met wat hij in deze vijf races heeft gedaan, heeft laten zien dat hij een kans verdient in de toekomst."