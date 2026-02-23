Overslaan naar hoofdinhoud

Formule 1

Lawson: Max Verstappen was grote steun bij Red Bull Racing

Liam Lawson zegt dat Max Verstappen hem vorig jaar volop heeft gesteund. Niet alleen toen de Nieuw-Zeelander bij Red Bull Racing kwam, maar ook toen hij er snel weer moest vertrekken.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Liam Lawson, Max Verstappen, Red Bull Racing

Voor Liam Lawson kwam vorig jaar een droom uit. Na slechts tien Grands Prix in 2023 en 2024 bij het juniorteam van Red Bull, werd hij in 2025 de opvolger van Sergio Pérez bij Red Bull Racing.

De Nieuw-Zeelander begon vol vertrouwen aan het Formule 1-seizoen, maar al na twee raceweekenden werd hij vervangen door Yuki Tsunoda en teruggezet naar Racing Bulls. Bij dat team was hij vorig seizoen teamgenoot van Isack Hadjar, die inmiddels is doorgeschoven naar Red Bull Racing.

Lees ook:

In de Gypsy Tales Podcast sprak Lawson openhartig over de moeilijke periode begin vorig jaar en vooral over de rol van Max Verstappen, twee races lang zijn teamgenoot bij Red Bull. "Hij is zo’n aardige gast. Tijdens alles wat er vorig jaar gebeurde bij Red Bull was hij echt heel goed voor me", blikte Lawson terug.

Dat begon al toen Lawson net bij het team uit Milton Keynes terechtkwam. Volgens hem was Verstappen vanaf het eerste moment behulpzaam. "Voordat ik bij het team kwam en toen ik er net zat, was hij super aardig. Als ik vragen had, hielp hij altijd."

Liam Lawson kreeg na zijn overgang naar Red Bull Racing veel steun van Max Verstappen.

Liam Lawson kreeg na zijn overgang naar Red Bull Racing veel steun van Max Verstappen.

Foto door: Red Bull Content Pool

Maar daar bleef het niet bij. "Ook na mijn vertrek was hij echt goed voor me", vervolgde Lawson. De 24-jarige coureur racet (en woont) al sinds zijn tienerjaren in Europa, maar verhuisde vorig jaar naar Monaco, waar ook Verstappen woont. De Nederlander had er geen enkele moeite mee om Lawson regelmatig een lift aan te bieden. "Hij vliegt vaak naar huis en zegt dan: 'Kom gewoon met me mee als je een lift nodig hebt.' Dat typeert hem."

Na zijn terugkeer bij zusterteam Racing Bulls behield Lawson zijn zitje voor 2026. Hij vormt dit jaar bij het team uit Faenza een duo met Arvid Lindblad.

Lees ook:

 

Liam Lawson, Racing Bulls

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

 

Bekijk meer