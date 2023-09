Lawson mag na punten in Singapore door naar Japan voor vierde F1-race

Op het Marina Bay Street Circuit reed Liam Lawson voor het grootste deel een anonieme race in de AlphaTauri AT04. Hij maakte zaterdag al indruk met zijn deelname aan Q3 en de tiende tijd aldaar, maar hield in de 62 ronden tellende race ook goed stand rond die positie. De 21-jarige Red Bull-reserve, die het stuur van Daniel Ricciardo moest overnemen sinds de Grand Prix van Zandvoort, kwam achter Sergio Perez over de finish om zo de negende plaats en de bijbehorende twee punten op te eisen. Zodoende heeft de nummer twee van de Japanse Super Formula in zijn derde F1-race punten gepakt en een sterke indruk achtergelaten, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda enkele moeilijke weekenden achter de rug heeft.

Red Bull-teambaas Christian Horner verwachtte dat Ricciardo pas in Qatar zal terugkeren en hoewel de Australiër wel aan de pitmuur verscheen bij AlphaTauri, heeft de Brit gelijk gekregen. AlphaTauri-CEO Peter Bayer heeft namelijk tegenover ServusTV bevestigd dat Lawson ook op Suzuka in actie komt namens het zusterteam van Red Bull Racing. Dat is positief nieuws voor Lawson zijn, aangezien hij zelf na de race in Singapore nog niet durfde te zeggen of hij ook deelneemt aan de Grand Prix van Japan. "Het is nog niet bevestigd", zei Lawson in gesprek met onder meer Motorsport.com. "We blijven ons dus zoals gewoon voorbereiden. Maar het is nog niet bevestigd." Wel was duidelijk voor hem dat hij graag op Suzuka wil rijden. "Ik heb daar duidelijk een beetje ervaring", doelt hij op het feit dat hij daar met de Japanse Super Formula al heeft gereden. "Ik ken het beter dan Singapore, dus het zou geweldig zijn om daar te rijden."

Met zijn uitstekende prestaties in zijn eerste drie races van zijn F1-carrière rijst toch de vraag wat de toekomst in petto heeft voor Lawson. "Volgend jaar? Ik weet het niet, eerlijk gezegd", antwoordt hij gevraagd hoe hij zijn kansen op een fulltime F1-zitje voor 2024 inschat na de negende plaats in Singapore. "Dat is niet iets waar ik me op focus. Ik focus me op het maximaliseren van elke sessie. Als deze stint [aan invalbeurten] voorbij is, dan zal ik erop terugkijken en hopelijk heb ik dan het gevoel dat ik alles heb gedaan wat ik kon doen. Maar het is aan hen [de Red Bull-top] om dat te beslissen en niet aan mij."

Lof aan adres van Lawson

Lawson is vooral blij dat hij nu de kans heeft om zich te bewijzen in de Formule 1 en probeert 'het beste te maken' van de tijd die hij nu krijgt. Helemaal tevreden over zijn race was hij niet. Met name de start vereist nog wat aandacht. "Het is nu twee weekenden op rij dat ik de start heb verknald en een paar posities heb verloren", geeft hij toe. "Dat maakt het lastiger. Voor de rest denk ik dat we alles uit de auto hebben gehaald. We hadden niet echt het racetempo. We gingen deze race in, wetende dat het een beetje moeilijk zou worden. Dat voelden we vrijdag ook al. Maar we hebben geprobeerd dit zoveel mogelijk bij te sturen, dus ik denk dat we gemaximaliseerd hebben."

Bayer is zeer tevreden over de verrichtingen van Lawson. "We zijn erg blij met de prestatie. Twee punten en het beste resultaat van het seizoen in zijn derde race ooit", bejubelt Bayer Lawson in gesprek met ServusTV. "Ik ben helemaal kapot, we hebben verdedigd met alles wat we hadden. We zijn blij met de prestatie van Liam, hij vocht als een leeuw."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Singapore