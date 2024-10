Lawson maakt indruk met P9 in F1 Austin: "Belangrijk resultaat"

Door een motorwissel wist Liam Lawson dat zijn eerste F1-race sinds zijn terugkeer geen gemakkelijke zou worden, maar de RB F1-coureur was vastberaden om zichzelf te bewijzen met het oog op een F1-zitje voor 2025. Bij de start wist hij al enkele posities goed te maken om vervolgens een prima eerste stint te rijden op de harde banden. Hij maakte dus laat zijn eerste en enige pitstop en kwam daarmee - tot grote verbazing van zijn collega - voor de auto van teamgenoot Yuki Tsunoda terecht. Vervolgens kon Lawson overtuigend naar de negende plaats rijden om zo meteen twee punten te pakken die wel eens belangrijk kunnen zijn voor RB F1 in de strijd met Haas F1 om de zesde plaats in het kampioenschap.

"Dat was een goede start", glundert Lawson in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het was natuurlijk chaos in de eerste bocht en ik lag er goed voor. Ik wist eromheen te rijden en vanaf daar kon ik gaan settelen. De harde band werkte echt heel goed voor ons en we hebben een grote stap gezet met de auto ten opzichte van zaterdag, dat is heel positief. Dat is moeilijk om te doen in zo'n weekend. Het is moeilijk om echt een grote stap te zetten ten opzichte van waar je begint en dit is te danken aan hoe hard de monteurs aan de auto hebben gewerkt, dus ik ben erg blij."

Slimmer gespeeld

In vergelijking met de zaterdag kende Lawson ook een iets rustigere race. Op zaterdag had hij het nog aan de stok met Fernando Alonso na de sprintrace. Alonso leek niet gediend te zijn van enkele verdedigende acties van Lawson en zou volgens Lawson hebben gezegd dat hij hem 'zou naaien' en volgens Lawson had hij zich ook aan zijn woord gehouden, waarmee hij leek te wijzen naar de inhaalactie van de Spanjaard bij het uitrijden van de pitstraat in de kwalificatie. Op zondag vonden de twee elkaar weer op de baan, maar nu volgden geen verhitte discussies.

"Hij was eigenlijn best aardig vandaag", lacht Lawson. "Ik had verwacht dat hij me het wat moeilijker zou maken, maar het was een goed gevecht. Ik denk dat we het allebei slim speelden. Het was nog erg vroeg in de race en de harde banden werkten heel goed voor ons op dat moment. Hij heeft veel meer ervaring dan ik, dus ik kan nog wel het een en ander van hem leren."

Voor Lawson - en waarschijnlijk ook voor Alonso - is het weel een vreemde gewaarwording, aangezien de Nieuw-Zeelander pas drie jaar oud was toen Alonso in 2005 zijn eerste F1-titel pakte. Nu delen de twee de F1-circuits met elkaar. "Ik herinner me nog dat ik als kind naar hem op tv keek, toen ik nog in de karts zat", herinnert de 22-jarige coureur zich. "Hij is iemand voor wie ik ontzettend veel respect heb, ook voor wat hij heeft bereikt in de Formule 1. Er zijn dus coureurs als hij waar ik nog veel van kan leren."

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Belangrijke prestatie

Lawson weet dat hij de komende vijf races nog meer van dit soort prestaties moet neerzetten. Voor nu is namelijk nog niet bekend of hij in 2025 nog in de Formule 1 rijdt, al heeft het er wel alle schijn van dat hij bij een van de twee Red Bull-teams aan de bak kan. Lawson stond bijna een jaar aan de zijlijn, maar stelt dat hij zich goed voorbereid had op zijn terugkeer. "Het was absoluut lastig, maar de auto werkte goed. En als je een auto hebt die precies doet wat je wil, dan plaatst dat jou in een goede positie. Ik heb me hier de afgelopen twaalf maanden ook behoorlijk hard op voorbereid. Ik wist dat die kans zich op een gegeven moment zou voordoen. Dus ik heb er ook voor getraind om er klaar voor te zijn."

Het Circuit of the Americas was een van de circuits waar Lawson nog niet mee bekend was en de komende vijf races komen er nog meer circuits aan die nieuw zijn voor hem. "Het zijn ook zeer fysiek uitdagende circuits", weet de coureur. "En dan heb je nog sprintweekenden als deze. Het gaat dus een uitdaging worden." Qua uitdagingen heeft Lawson wel het gevoel dat hij de zwaarste nu achter de rug heeft. "Dit was waarschijnlijk de moeilijkste, dus het is belangrijk dat we deze gehad hebben en dat ik me op mijn gemak voel in de auto." Voor zijn kansen op een F1-zitje was dit tevens een zeer goed weekend. Hij spreekt van een 'belangrijk' resultaat. "Dat is ook waarom ik hier ben. Het is mijn doel om in de Formule 1 te blijven. Ik weet dat deze races heel belangrijk zijn. We hebben nog vijf zeer belangrijke races om ons op te concentreren", besluit hij.