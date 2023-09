Lawson: Laat me niet afleiden door mislopen F1-zitje voor 2024

In Japan kondigde AlphaTauri aan dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo in 2024 het zusterteam van Red Bull Racing zullen vertegenwoordigen. Liam Lawson, die in Zandvoort onverwachts zijn Formule 1-debuut maakte als invaller van de geblesseerde Ricciardo, moet volgend jaar weer langs de zijlijn staan als reservecoureur van Red Bull en AlphaTauri. Lawson heeft al vier F1-races achter de rug en maakte direct indruk. Hoewel het de bedoeling is dat Ricciardo in Qatar terugkeert, bestaat er een kans dat de Australiër langer moet herstellen van zijn gebroken linkerhand, waardoor Lawson voor een vijfde keer zou kunnen invallen.

Mocht hij inderdaad opnieuw achter het stuur moeten kruipen, dan zal hij zich niet laten afleiden door dit nieuws. "Eerlijk gezegd heb ik er niet al te veel over nagedacht", zegt Lawson op een vraag van Motorsport.com over de impact van deze bevestiging. "Op dit moment wil ik het beste van deze kans maken. Uiteindelijk is het natuurlijk mijn doel om in de Formule 1 te rijden en de beste manier om dat te bereiken is door zo goed mogelijk te presteren in deze races. Dus misschien denk ik er daarna wel over na!"

Lawson genoot de afgelopen races van 'geweldige steun' van zijn fans. Ondanks die steun moet hij dus nog zeker een jaar wachten bij Red Bull, maar hij bagatelliseert de suggestie dat hij de druk voelt om het ongelijk van de Red Bull-top te bewijzen. "Ik denk het niet. Ik zit al vijf jaar in dit programma en een van de positieve kanten van het zijn van een Red Bull-coureur is dat dit een programma met veel druk is. We worden vanaf dag één onder druk gezet en daar ben ik nu aan gewend, dat is al vijf jaar zo. Ik ben dus klaar voor dit soort situaties. Eerlijk gezegd probeer ik het nu zo goed mogelijk te doen in deze races. Ik denk dat als mijn stint voorbij is, ik kan gaan kijken hoe ik het gedaan heb en welke opties er zijn. Maar nu ben ik gefocust op deze races."

Niet naar Williams

De Formule 1-grid van 2024 staat al voor het grootste deel vast. Slechts over één zitje zijn nog de nodige vragen, namelijk het zitje van Logan Sargeant bij Williams. De Amerikaan presteert matig naast Alexander Albon en staat regelmatig in de spotlights vanwege zijn crashes. Er gaan geruchten dat Red Bull Lawson voor 2024 kan uitlenen aan Williams, maar Lawson schiet dat idee af. "Ik ben een Red Bull-coureur en alle Red Bull-zitjes zijn al gevuld. Dat betekent voor nu helaas dat ik reservecoureur zal zijn."

Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt dat Lawson op de radar staat. "Het is slechts een kwestie van tijd voordat hij zijn fulltime kans krijgt", zei de Brit tegen Sky Sports. "Dat we die drie hebben, is heel sterk voor de groep. Hij heeft absoluut wat hoofden doen draaien en heeft ons genoeg stof tot nadenken gegeven, zeker na zijn race in Singapore", doelt Horner op de race waarin Lawson de negende plaats pakte. "Hij doet er alles aan om een fulltime zitje te rechtvaardigen, maar helaas gaat drie in twee niet."

Horner is dus lovend over Lawson, maar er zijn geen garanties. Zo ziet hij het ook niet zomaar gebeuren dat Williams opnieuw - net als Albon - een Red Bull-coureur zal aannemen. "Het is erg onwaarschijnlijk dat ze een coureur voor één seizoen zouden aannemen. Hij gaat zich richten op die test- en reserverol en zo veel mogelijk op de achtergrond in de simulator rijden en we hebben gezien waartoe hij in staat is. Hij heeft het juiste gedaan. Hij greep die kans aan. Ik zei tegen hem op vrijdag: 'Je hebt alles gedaan of meer dan je had kunnen doen.'"