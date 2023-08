Als iemand voorafgaand aan het raceweekend in Zandvoort aan Liam Lawson had gevraagd of hij verwacht zijn F1-debuut te gaan maken in de Noord-Hollandse duinen, had hij ongetwijfeld ontkennend geantwoord. Toch moest de Red Bull-junior instappen bij AlphaTauri, nadat Daniel Ricciardo tijdens de tweede training op vrijdag zijn hand brak. Een moeilijke taak, die door de natte weersomstandigheden alleen maar moeilijker werd. Toch hield Lawson zich uitstekend staande. Een spin met een beschadigde voorvleugel is het enige smetje op een verder prima eerste dag als F1-coureur. Wel kwalificeerde de Nieuw-Zeelander zich als laatste, maar gezien het feit dat de coureur tot de derde vrije training nog geen meter in de AT04 had gereden is dat geen schande.

Waar het op de zaterdag een kletsnatte dag werd, zijn de verwachtingen voor de racezondag een stuk beter. Dat is volgens Lawson niet in zijn voordeel, volgens hem moet hij dan alles van de AlphaTauri opnieuw leren. "Ik heb namelijk nog niet in droge omstandigheden gereden", vertelt de 21-jarige coureur. "Het zal een heel zware en moeilijke race worden, maar tegelijkertijd ben ik erg enthousiast. Ik weet dat het zwaar gaat worden en ik weet dat we heel wat moeten doen, maar mijn doel is een foutloze race rijden. Het eerste gedeelte zal heel zwaar worden, want ik heb nog niet op een droge baan gereden. Dat ga ik dan pas leren. Ik heb ook nog geen longruns gereden, dus ik weet niet hoe de banden zich gedragen. Het zal hoe dan ook een leercurve worden, waarbij ik hopelijk aan het einde van de race me comfortabel in de auto voel."

Terugkijkend op het moment dat hij Ricciardo zag crashen en de oproep kreeg om in te gaan stappen, ziet Lawson dat het heel snel ging. "Ik zag de crash, dat was helemaal niet zo'n harde maar meer een freak accident omdat Daniel zijn handen aan het stuur hield", verklaart de uit Hastings afkomstige coureur. "Dat is niet iets wat je wil zien. Ik ging daarna al uit voorzorg naar de drivers briefing. Halverwege die briefing kreeg ik het bericht. De tweede helft van de briefing was ik veel meer gefocust! Ik wilde alles in me opnemen en wist dat het een leerzame 24 uur zouden worden."

Vooral moeite met rijden op inters

Lawson vertelt wat hij het moeilijkste van het rijden in de natte omstandigheden vindt: "Hoe ik het meeste uit de inters krijg. Ik had daar nog nooit mee gereden, dus dat was van vandaag het lastigste. Deze derde training was daarom het moeilijkst, maar op de eerste set in Q1 voelde ik me al op mijn gemak. We waren toen ook niet ver van de rest af en ik verbeterde me goed. Met de tweede set begon het harder te regenen en verwachtte ik dat ik langzamer ging. Dat gebeurde dus niet, het is dus nog altijd een kwestie van wennen." Op de vraag of hij al weet of hij ook in Monza achter het stuur zit, kan de Nieuw-Zeelander nog niks bevestigen. "Het enige wat ik weet is dat ik dit weekend race", vertelt Lawson.