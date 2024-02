Lawson hoopt nog op F1-zitje: "Werken eraan om het te realiseren"

AlphaTauri moest in 2023 noodgedwongen een beroep doen op reservecoureur Liam Lawson. Daniel Ricciardo had zijn hand geblesseerd na een crash op Zandvoort waarna Lawson, die nog geen enkele meter in de AT04 had gereden. Hij maakte meteen indruk door in de chaotische race in Nederland als dertiende over de streep te komen. Het hoogtepunt kwam in Singapore, waar de Nieuw-Zeelander negende werd en zo al in zijn derde F1-race twee punten scoorde. Hij viel ook nog in voor de Grands Prix in Japan en Qatar, al verliepen die wat minder succesvol. Desondanks werd de naam Lawson plots gekoppeld aan een AlphaTauri-zitje, maar het team besloot anders. Zij hielden voor 2024 vast aan Yuki Tsunoda en Ricciardo.

Lawson blijft dit jaar wel actief als reservecoureur en krijgt een vol programma voorgeschoteld na zijn vertrek uit de Super Formula, waar hij tweede werd. "Het staat nog niet vast wat ik zal rijden en wanneer dat zal zijn", geeft Lawson aan in gesprek met New Zealand Herald. "Ik zou graag achter het stuur van een Formule 1-auto willen kruipen en we werken ernaar toe om dat te realiseren, of het nou gaat om testen of echt racen. Maar op dit moment is er nog niets bevestigd."

Lawson hoopte vorig jaar de Super Formula-titel in de wacht te slepen om zo nog meer aanspraak te maken op een F1-zitje, maar liep deze mis. Wel heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko al aangegeven dat hij vindt dat Lawson in de F1 thuishoort en in 2025 een zitje verdient. Met diezelfde Marko zijn 'slechts een paar gesprekken' gevoerd. "We hebben gedurende het jaar gesprekken en aan het einde van het seizoen is het echt een vrij kort gesprek", legt Lawson uit. "We zagen allemaal in dat het mogelijk was [om de Super Formula-titel te veroveren] en dat de snelheid er was, maar om een kampioenschap te winnen heb je meer nodig dan dat. Er zijn dingen waar ik, als ik terugblik op het seizoen, waarschijnlijk spijt van heb die veel punten hebben gekost, maar dat hoort bij het proces."

Lawson bracht vorige week een bezoek aan de fabriek in Faenza, waar het team dat nu officieel Visa Cash App RB heet is gevestigd. Volgens de Red Bull-junior is deze nieuwe samenwerking veelbelovend. "Het zal natuurlijk niet meteen gebeuren, maar met de richting die het team inslaat denk ik dat naar verloop van tijd de verbeteringen behoorlijk groot kunnen zijn. Dat is natuurlijk voor iedereen spannend."