Als Red Bulls reservecoureur was Liam Lawson aanwezig op Zandvoort, al zal hij niet verwacht hebben dat hij hier zijn Formule 1-debuut zou maken. Hij werd ingeschakeld als invaller voor Daniel Ricciardo, die bij een crash in de tweede vrije training een gebroken middenhandsbeentje had opgelopen en geopereerd moest worden. Zodoende mocht de nummer twee van de Japanse Super Formula het racepak van AlphaTauri aantrekken om de derde vrije training, kwalificatie en de race af te werken en daarmee zijn debuut te maken.

Van de negentiende startplek waren er weinig verwachtingen voor Lawson, die hier vooral veel ervaring moest opdoen in de 72 ronden tellende race. Die ervaring deed hij zeker op dankzij de wisselvallige omstandigheden, safety cars en de rode vlag. Lawson leek gedurende de race beter te worden en bekroonde een zeer solide middag met de dertiende plek.

"Het was een beetje chaotisch!", lacht Lawson, terugblikkend op zijn F1-debuut. "De omstandigheden waren natuurlijk heel wisselend. Op weg naar de grid begon het te regenen, dat was zeker niet het beste gevoel. Tijdens de race heb ik natuurlijk enorm veel geleerd. Het eerste deel was niet het beste." In de pitstraat verloor Lawson veel tijd omdat teamgenoot Yuki Tsunoda ook al naar intermediates wilde gaan, waardoor hij achter de Japanner moest aansluiten. Wat de Nieuw-Zeelander ook niet hielp, was de tijdstraf van tien seconden die hij kreeg omdat hij - door het wachten achter Tsunoda in de pitstraat - Kevin Magnussen verhinderde om zijn pitbox uit te rijden. "Dat hoort er allemaal natuurlijk bij. Maar in de tweede helft begon een gevoel te krijgen op de zachte banden in de vrije lucht en toen ook op de inters. Ik voelde me veel meer op mijn gemak dan zaterdag, dat staat vast."

Een van de hoogtepunten van Lawsons race, was het gevecht met Charles Leclerc. De Ferrari-coureur had wel wat schade opgelopen aan de vloer, wat volgens engineer Xavier Marcos Padros genoeg was voor een verlies aan downforce van vijf tot tien procent. Toch was dat voor Lawson een mooie kans om te laten zien waartoe hij in staat is. "Dat was behoorlijk enerverend!", blikt de Red Bull-reserve terug op dat duel. "Volgens mij worstelde hij enorm op de zachte band. Toen ik hem had ingehaald, pakte hij me weer terug op het rechte stuk. Dat was een klein beetje frustrerend, maar het is natuurlijk goed om die ervaring op te doen. Ik had het gevoel dat ik ervaring had met elke situatie in die race met meerdere pitstops, wiel-aan-wiel gevechten, regen, droog. Het was dus een goede leerervaring!"

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Nederland