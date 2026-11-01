Formule 1 GP van Mexico

Liam Lawson gediskwalificeerd na F1-kwalificatie in Mexico – hier is de (complexe) reden

Liam Lawson is uit de uitslag van de kwalificatie gehaald door een technische overtreding. Het gaat in de praktijk om de zogenaamde ‘rampdown rate’ van de MGU-K nadat hij zijn snelste ronde in Q2 had afgerond.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 02:31

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Liam Lawson is zijn negende startplek voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad kwijtgeraakt. Racing Bulls maakte zaterdag indruk op het Autodromo Hermanos Rodriguez en wist met beide auto’s Q3 te halen. Daarin kroonde het team uit Faenza zich op de posities acht en negen ook tot ‘best of the rest’, maar zondag staat Lawson alsnog voor een aanzienlijke inhaalrace.

De Nieuw-Zeelander is door de FIA namelijk gediskwalificeerd vanwege een technische overtreding. In het summons-document viel al te lezen dat “Lawson niet voldeed aan de minimale vermogenseis voor de MGU-K, vlak nadat hij om 15.47.36 uur de finishlijn van zijn snelste ronde in Q2 was gepasseerd.”

Na een bezoekje aan de stewards is de uitkomst gelijk gebleken aan die van nagenoeg alle technische overtredingen: diskwalificatie. In de praktijk heeft Lawson na het voltooien van zijn snelste Q2-ronde volgens de FIA niet de verplichte procedures gevolgd, waardoor hij niet heeft voldaan aan de voorgeschreven rampdown rate van de MGU-K.

De FIA verduidelijkt dat Lawson aan het eind van zijn vliegende ronde zonder batterij kwam te zitten, waardoor zijn MGU-K volledig wegviel en het MGU-K vermogen van 350KW terugzakte naar 0. Dit is in strijd met het technisch reglement. Dat elektrisch vermogen moet namelijk stapsgewijs teruglopen in lijn met artikel C5.12.6 van het technisch reglement. Daarin staat voorgeschreven dat het om maximale stappen van 50 dan wel 100 KW per seconde gaat:

“De maximale vermogensvraag van de coureur mag niet sneller worden teruggebracht dan volgens de hieronder vastgelegde waarden, zolang het elektrisch vermogen van de ERS-K hoger is dan 100 kW:

a. 50 kW binnen een periode van 1 seconde bij omstandigheden waarin de FIA bepaalt dat de afstand waarop het vermogen wordt begrensd meer dan 3500 meter bedraagt. De parameters die worden gebruikt voor de berekening van deze afstand zijn te vinden in document FIA-F1-DOC-034.

b. 100 kW binnen een periode van 1 seconde bij alle overige omstandigheden.”

In het geval van Lawson is die rampdown rate veel steiler geweest nadat hij zonder batterij kwam te zitten en niet meteen na het passeren van de finishlijn van het gas af is gegaan, zoals in het verdict van de stewards ook staat beschreven:

“Het aangeleverde bewijsmateriaal, dat door alle aanwezige partijen werd geaccepteerd, liet zien dat de coureur na het passeren van de control line aan het einde van zijn snelste ronde in Q2 niet onmiddellijk van het gas ging. Hierdoor werd niet voldaan aan de vereiste snelheid waarmee de inzet van de MGU-K moest worden teruggebracht om de voorgeschreven ‘step down’ te bereiken.”

Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

In het summons-document is dit als volgt verduidelijkt: “De maximale vermogensvraag van de coureur en het elektrische vermogen van de ERS-K werden sneller teruggebracht dan volgens het reglement is toegestaan.”

Tijdens de zitting hebben alle partijen geconcludeerd dat Racing Bulls er geen sportief voordeel uit heeft gehaald, al heeft die constatering geen diskwalificatie kunnen voorkomen. Technische overtredingen zijn namelijk altijd zwart-wit.

“Het team voerde aan dat dit geen prestatievoordeel opleverde. Het is echter duidelijk dat het niet naleven van het technisch reglement niet wordt gerechtvaardigd door het ontbreken van een prestatievoordeel. Bovendien schrijft dit reglement voor dat een auto er tijdens een evenement te allen tijde aan moet voldoen. De stewards merken op dat het team de overtreding zelf heeft gemeld. Er zijn echter talrijke precedenten die ons ertoe verplichten om, ondanks alle verzachtende omstandigheden, een diskwalificatie op te leggen wanneer een auto niet aan het technisch reglement voldoet.”

De rampdown rate ligt erg gevoelig aangezien de FIA eerder dit jaar heeft ingegrepen tegen vermeende kwalificatietrucjes van Mercedes en in mindere mate Red Bull. Ook zij wisten de maximale rampdown rate te omzeilen, in dat geval doelbewust. Aangezien teams meerdere keren zijn gewaarschuwd, zei de FIA geen andere keuze te hebben.

Het betekent dat Lawson zondag helemaal achteraan moet starten en voor een inhaaljacht staat. De diskwalificatie is goed nieuws voor Alpine, dat één auto ziet wegvallen van de grote concurrent voor P5 in het constructeurskampioenschap. In de tussenstand heeft Racing Bulls met een marge van 33 WK-punten nog wel altijd een comfortabele marge.

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