Lawson legt uit hoe DTM- en Super Formula-ervaring hielp bij F1-debuut Zandvoort

Liam Lawson wist vorig week in Zandvoort een bijzonder goede indruk achter te laten als rookie. De Nieuw-Zeelander werd vrijdag uit voorzorg naar de rijdersbriefing gestuurd en kreeg halverwege die bijeenkomst het bericht dat hij daadwerkelijk zou rijden: "Toen heb ik in de tweede helft toch maar bijzonder goed opgelet!" Lawson beleefde nadien een momentje in de Kumhobocht tijdens de derde vrije training, maar kreeg de handen verder vooral op elkaar. Zo deed hij geen gekke dingen in de race en wist hij na de late rode vlag zelfs voor teamgenoot Yuki Tsunoda te finishen.

Het zag er overtuigend uit, al doet Lawson in de Red Bull-hospitality uit de doeken dat het allerminst zo voelde. Gevraagd wat het lastigste van zijn Formule 1-vuurdoop was, begint hij met een lach: "Dit met jullie hier! Qua media-aandacht is het echt compleet anders dan wat ik voor die tijd gewend was. Maar nee, los daarvan waren de omstandigheden natuurlijk het lastigst. Om competitief te zijn in de Formule 1 moet je erg veel vertrouwen in de auto hebben, zeker al als je eenmaal ervaart hoe snel die auto’s hier zijn. Om dat vertrouwen te krijgen is lastig in wisselende omstandigheden. Je moet het vertrouwen daardoor bijna faken totdat je het echt hebt. Het moment waarop ik dat vertrouwen voelde, was eigenlijk pas halverwege de race."

Steun van Shane van Gisbergen en Daniel Ricciardo voor F1-debuut

Dat Lawson het vertrouwen in de AT04 miste, was niet te zien en dat hangt samen met een belangrijke eigenschap: hij kan zich snel aanpassen aan andere auto's en omstandigheden. Het was al duidelijk toen hij als rookie op koers lag voor de DTM-titel en blijkt ook in de Japanse Super Formula. "Alle auto’s zijn natuurlijk heel anders. Het is niet zo dat de DTM of Formule 2 specifiek helpt voor de Formule 1, maar door al die dingen kan ik me wel aanpassen aan verschillende dingen en kan ik dat ook relatief snel", reageert Lawson op een vraag van Motorsport.com. "Maar zo snel aanpassen aan een situatie zoals die in Zandvoort, dat is absoluut het lastigste tot dusver geweest in mijn carrière! Maar ja, ook daarbij helpt het dat je een grote variëteit aan auto's kent."

Lawson heeft in dat opzicht ook een goed voorbeeld uit eigen land. "Shane van Gisbergen is een goede vriend van mij en hij is hier het beste voorbeeld van. Hij doet zulke uiteenlopende dingen en kan iedere auto compleet anders rijden, of dat nou gaat om racen op het onverharde of op asfalt. Hij doet heel veel en is extreem goed in zichzelf aanpassen aan verschillende auto’s." Lawson heeft dan ook veel contact met het Supercars-icoon, dat ook al een NASCAR-zege achter zijn naam heeft staan. "Veel coureurs uit Nieuw-Zeeland zijn erg close en gaan goed met elkaar om, dat is het mooie. Toen het nieuws over mijn F1-debuut kwam, maakte dat ook nogal veel los. Ik heb enorm veel berichten gekregen, ook van mensen die mijn reis al lang volgen, dus dat geeft wel aan wat het allemaal losmaakt."

Naast Van Gisbergen heeft Lawson ook steun gekregen van Daniel Ricciardo, zo vertelt hij in de paddock. "We hebben na de mededeling op vrijdag al meteen met elkaar gesproken, aangezien hij toen nog op het circuit was. Daniel is een geweldige gast en heeft mij volop gesteund voor mijn debuut. Het is natuurlijk niet de manier waarop ik het liefst in F1 was gekomen. Je wilt een blessure zeker niet zien bij iemand als Daniel, maar goed, je krijgt maar één kans in de Formule 1 en voor mij komt die kans nu." Geluk bij een ongeluk is daarbij dat hij dit jaar Super Formula rijdt en geen Formule 2. "De Super Formula is absoluut belangrijk voor me geweest, ja. De auto's komen het meest in de buurt van de Formule 1 en je leert ook veel meer over de set-up dan in bijvoorbeeld de Formule 2. In dat opzicht is de Super Formula in mijn optiek absoluut de beste leerschool." Lawson heeft ook nog steeds de ambitie om de Super Formula-titel te pakken. Hij staat echt punten achter met het finaleweekend in Suzuka voor de boeg, dat overigens clasht met de GP van Mexico.