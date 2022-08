Lawson over eerste F1-training: "Limiet ligt zoveel verder"

Liam Lawson zit al jaren in het talentenprogramma van Red Bull. Hij rijdt sinds vorig jaar in de Formule 2 en vrijdag mocht hij op het circuit van Spa-Francorchamps zijn eerste meters maken in een officiële vrije training. Dit seizoen zijn Formule 1-teams verplicht minimaal twee keer per jaar een rookie in te zetten in een vrije training. Vandaag was het dus de beurt aan Lawson, die bij AlphaTauri voor een sessie het stoeltje overnam van Pierre Gasly. De Nieuw-Zeelander had een leuke middag. “Het was een mooie ervaring. De wagen was super om in te rijden. De limiet ligt zoveel verder dan dat ik gewend ben. Het kostte was tijd om er aan te wennen, maar uiteindelijk lukte dat. Ik ben AlphaTauri enorm dankbaar voor deze kans”, aldus Lawson tegen onder meer Motorsport.com.

Echt zenuwachtig was de Kiwi van tevoren niet. “Ik was niet nerveus. Ik heb wel even gedacht of ik nerveus moest zijn, maar ik was het niet. In de auto misschien wel een beetje, maar we hebben een goed programma gedraaid. Na een paar ronden voelde ik me steeds comfortabeler. Aan het einde was ik klaar voor een run op de zachte band, maar dat ging helaas niet door. Het was wel een gave ervaring!”

Het rijden van een vrije training leverde Lawson wel een complexe situatie op. Dit weekend neemt hij namelijk ook deel aan de Formule 2-sessies. Het verschil tussen F1- en F2-wagens is dusdanig groot dat hij stiekem liever op een ander moment had gemaakt. “Ik had het liever gedaan in een weekend waar er geen Formule 2 was, want het verschil is echt groot. Ik heb nu natuurlijk wel meer tijd op de baan gehad, maar het is nu een grote stap terug. Ik zal nu met mijn engineers gaan zitten om er zo goed mogelijk klaar voor te zijn.”