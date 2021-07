Lawson maakt kennis met F1-auto tijdens Goodwood-festival

Eerder deze week bracht Liam Lawson een bezoek aan de Red Bull Racing-fabriek in Milton Keynes om en stoeltje te passen voor de RB7, die hij in de komende dagen dus meerdere malen de sporen mag geven tijdens het Goodwood Festival. De voormalig Toyota Racing Series-kampioen maakt sinds 2019 deel uit van het Red Bull Junior Team. Dit jaar racet hij in zowel de Formule 2 als de DTM. In beide kampioenschappen won hij de eerste race van het seizoen.

“Het wordt mijn eerste Formule 1-ervaring, dus ik vind het extreem spannend”, zegt Lawson over zijn naderende F1-ontmaagding tegen Motorsport.com. “Ik paste eerder deze week een stoeltje voor de RB7, waar een behoorlijk onwerkelijke ervaring was. Ik herinner me nog hoe ik als negenjarige naar die auto op tv keek en Sebastian Vettel daarmee zag domineren. Ik kan eerlijk waar niet geloven dat ik met die auto zal gaan rijden. Ik heb er heel veel zin in. Ze hebben zelfs mijn naam op de zijkant gezet, wat behoorlijk cool is om te zien.”

Lawson zal behalve de Red Bull RB7 ook de Ferrari 488 GT3 de beroemde heuvel opsturen, waarmee hij eerder dit jaar de openingsrace in het vernieuwde DTM-kampioenschap op zijn naam schreef op het circuit van Monza. Het Red Bull-talent staat momenteel tweede in de stand om de Duitse toerwagentitel, achter de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde. In de Formule 2 bezet hij de achtste stek in het kampioenschap. In Monaco raakte Lawson een overwinning kwijt wegens het rijden met een illegale throttle map.

De Red Bull Racing RB7 waarmee Lawson gaat rijden. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images