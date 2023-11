Voor 2024 staat enkel vast dat Liam Lawson als reservecoureur aan de slag gaat voor Red Bull Racing. Hij krijgt een uitgebreid testprogramma voor de kiezen en hoopt uiteraard dan fulltime te racen in 2025, maar tot die tijd staan er nog geen andere plannen op het programma voor 2024. De Nieuw-Zeelander heeft het seizoen in de Japanse Super Formula op de tweede plaats afgesloten en hoewel hij in feite nog een seizoen zou kunnen rijden in deze competitieve klasse, zorgt het drukke programma bij Red Bull ervoor dat daar geen tijd voor is. Hij moet immers elk raceweekend klaarstaan als reserve voor Red Bull en zusterteam AlphaTauri.

Lawson weet voor nu dus nog niet wat zijn volgende race wordt, maar hij probeert het positief in te zien. "Natuurlijk wil ik racen, maar het doel is de Formule 1", zegt Lawson tegen Motorsport.com. "Het is nooit fijn om alleen maar te kunnen toekijken, maar ik zal proberen om het beste te maken van deze kans - wat ik tot nu toe ook heb gedaan, om me voor te bereiden. Hoe graag ik ook in een auto zou willen racen: Red Bull heeft besloten dat dit op dit moment het beste voor me is. Ze willen dat ik 100 procent gefocust ben om op elk moment klaar te zijn."

Lawson neemt na een seizoen al afscheid van de Super Formula en werkgever Team Mugen, waar naar verluidt een andere Red Bull-junior klaarstaat om dat zitje over te nemen: Ayumu Iwasa. Lawson zegt de Super Formula 'absoluut te gaan missen'. "Zeker omdat ik de titel niet heb gewonnen. Dat had ik graag bereikt, maar het is zoals het is."

De vijfvoudig Grand Prix-starter benadrukt dat zijn ervaring in de Japanse formuleklasse zeer nuttig was ter voorbereiding op zijn invalbeurten in de Formule 1. "Het was precies zoals Red Bull me had gezegd dat het zou zijn", doelt hij op het racen in Japan. "Ik wist dat de auto sneller was en meer in de buurt van de F1 kwam, maar het gaat ook om zaken als de grootte van het team, het samenwerken met een fabrikant als Honda en hoe competitief het racen daar is. Er zijn veel overeenkomsten tussen wat we zien in de simulator in de Formule 1 en wat we met deze auto doen. Dat heeft een groot aandeel gehad in mijn voorbereiding op de Formule 1. Ik zou zeker niet zo klaar zijn geweest voor de F1 als ik het eerste deel van het [Super Formula-]seizoen niet had gedaan en ik niet direct vanuit de F2 de stap had gemaakt. Als je kijkt naar de jongens die die stap maken, dan zie je dat het een grote uitdaging is, zelfs voor een volledig seizoen. Dit kampioenschap heeft de kloof overbrugd."