VIDEO: Lawson bekroont stabiel debuut met inhaalactie op Leclerc De debuterende AlphaTauri-rijder Liam Lawson maakt een prima debuut mee. De Nieuw-Zeelander werd nog gepiepeld door zijn team tijdens de eerste pitstop waardoor hij tien seconden straf aan de broek kreeg, maar door de race heen laat de 21-jarige coureur een goede pace zien. Als kers op de taart haalde Lawson Ferrari-coureur Charles Leclerc nog in op de baan. Daarbij moet wel gezegd worden dat de Ferrari beschadigd was en even later uitviel.