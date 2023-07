AlphaTauri maakte dinsdag bekend dat de samenwerking met Nyck de Vries per direct is beëindigd. De Nederlander is de deur gewezen vanwege tegenvallende prestaties en een gebrek aan progressie. De Italiaanse renstal maakte meteen ook bekend dat Daniel Ricciardo is aangesteld als de vervanger van De Vries. De Australiër keert zodoende na een half jaar langs de zijlijn terug op de Formule 1-grid. Aanvankelijk leek ook Liam Lawson in beeld als potentiële vervanger. De coureur uit het Red Bull Junior Team heeft een superlicentie en is dit jaar gestald in de Super Formula, waar hij tot dusver een uitstekende indruk achterlaat. Hij heeft tot dusver twee races gewonnen en staat tweede in de titelstrijd, tien punten achter leider Ritomo Miyata.

Hoewel hij dus naast het zitje bij AlphaTauri heeft gegrepen, toont Lawson begrip voor de keuze van Red Bull voor Ricciardo. "Ik wilde altijd al mijn seizoen in Super Formula afmaken. Mijn doel was om voor volgend jaar een zitje te bemachtigen", vertelt hij aan Motorsport.com, om eraan toe te voegen dat halverwege het seizoen instappen een zeer lastige klus was geworden. "AlphaTauri wilde een ervaren coureur die al lange tijd in F1 actief is, dus ik begrijp hun besluit. De Super Formula is waar ik op gefocust ben. Mijn kansen op F1 hangen af van hoe ik hier presteer. Ik moet het jaar zo goed mogelijk voltooien en proberen om het kampioenschap te winnen, want daardoor kan ik de kans krijgen. Ik moet er alles aan doen om mijzelf de beste kans te geven. En als het dan niet gebeurt, kan ik zeggen dat ik er niet meer aan had kunnen doen."

Met Ricciardo heeft AlphaTauri de ervaren coureur te pakken en kan er een directe vergelijking gemaakt worden met Yuki Tsunoda. Het contract van de Japanner loopt eind 2023 af en dus kan dat Lawson een kans opleveren, al helemaal als Ricciardo de bovenliggende partij blijkt. "Ik heb gewoon een zitje nodig en het maakt me niet uit van wie dat zitje is", antwoordt de Nieuw-Zeelander op de vraag of het voor hem de ideale uitkomst is als Tsunoda verslagen wordt door Ricciardo. "Ik ben voor nu hierop gefocust en Red Bull heeft me ook verteld dat ik dat moet doen. Ze verwachten van mij dat ik het kampioenschap win en daarna gaan we erover praten."

Lawson beschikt door zijn prestaties in de Formule 3 en Formule 2 al over een superlicentie en is in principe dus in staat om de stap naar de Formule 1 te maken. Zelf is hij daar voor zijn gevoel inmiddels wel klaar voor. "Ik ben dit jaar de reservecoureur en tegen het einde van het jaar ben ik dat twee seizoenen geweest. Ik ben klaar voor de Formule 1 en ik wil een zitje. Ik probeer hier zo goed mogelijk te presteren zodat dat lukt. Verder heb ik er geen controle over."