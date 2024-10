Lawson baalt van crash Tsunoda: “Twee auto's in Q3 was mogelijk”

Yuki Tsunoda en Liam Lawson delen op respectievelijk P11 en P12 de zesde startrij voor de Grand Prix van Mexico. Er had echter meer ingezeten. Beide RB F1-coureurs leken in de laatste run van Q2 onderweg naar een tijd die goed genoeg zou zijn om door te dringen tot het laatste segment. Totdat Tsunoda crashte in bocht 12 en daarmee een rode vlag veroorzaakte, waardoor Lawson zijn ronde niet af kon maken.

“Dit is natuurlijk zonde. Ik denk dat we al het hele weekend een snelle auto hebben. Yuki was ontzettend sterk in de trainingen”, refereert Lawson aan het feit dat Tsunoda in beide vrijdagtrainingen derde werd en de derde oefensessie op P7 afsloot. De Nieuw-Zeelander was zelf in alle drie de vrije trainingen ook in de top-tien te vinden. “We hebben het opgebouwd en ik denk dat we erbij stonden in de kwalificatie. Het team heeft ontzettend hard gewerkt en ons dit weekend een heel snelle wagen gegeven. Ze hadden het verdiend om twee auto’s, of in elk geval één, in Q3 te hebben.”

“Ik was me zeker aan het verbeteren”, vervolgt Lawson. “Zelfs als mijn tweede en derde sector gewoon normaal waren geweest, had het genoeg moeten zijn. Maar goed, dit is hoe het soms gaat. Helaas is dat soms het risico als je achteraan de groep rijdt. Als er dan een vlag is, dan kan dit gebeuren. We hebben de juiste dingen gedaan. We hebben het opgebouwd en zaten in de kwalificatie eerlijk gezegd op de limiet. Ik heb er vertrouwen in dat we het volgende deel hadden kunnen halen.”

Concurrent Haas bereikte juist wel met twee auto’s Q3. Haas verdedigt de zesde plek bij de constructeurs met een voorsprong van twee punten op RB F1. “Ik heb te doen met het team, want ze hebben keihard gewerkt en het gebeurt niet vaak dat je twee wagens hebt die in staat zijn om Q3 te halen”, aldus Lawson. “Haas heeft daarentegen maximaal toegeslagen en staat met twee auto’s in Q3, terwijl wij eruit liggen. Niettemin staan we in de buurt en onze lange run ziet er goed uit, dus hopelijk kunnen we naar voren komen.”

Video: Tsunoda crasht in kwalificatie voor GP Mexico