Liam Lawson kon dit jaar niet op een zitje in de Formule 1 rekenen. Red Bull besloot hem in te schrijven voor de Japanse Super Formula, een formuleklasse waarbij Japanse circuits als Suzuka, Fuji en Motegi worden aangedaan. Het sterke rijdersveld kwam afgelopen weekend op Autopolis in actie voor de derde ronde van het seizoen, na de dubbele race op Fuji en race op Suzuka de vierde race van het seizoen.

Lawson, die dit seizoen debuteert in de Super Formula en reserve is bij het Red Bull Formule 1-team, won deze race en pakte daarmee zijn tweede zege van het seizoen. Hij nam de leiding in het kampioenschap over en heeft nu vier punten voorsprong op Ritomo Miyata met nog vijf races te gaan. De timing van deze zege kon voor Lawson niet beter, aangezien hij al een tijdje in verband wordt gebracht met het AlphaTauri-zitje van de worstelende Nyck de Vries. Bij Red Bull zou men willen zien dat De Vries de komende races beter presteert. Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde dat de Nederlander de 'gele kaart' had gekregen en dus gewaarschuwd is, maar dat hij niet hoeft te vrezen voor zijn zitje als hij de komende races progressie toont.

Lawson droomt uiteraard van een plek in de Formule 1, maar stelt op dit moment niet bezig te zijn met de geruchten dat hij De Vries kan vervangen, of dat al tijdens dit seizoen is of pas in 2024. Gevraagd door Motorsport.com naar het belang van de timing van zijn overwinning in Autopolis, antwoordde Lawson: "Het is een goede timing in de zin dat het me aan de leiding van het kampioenschap brengt, en daar denk ik op dit moment aan. Ik wil dit jaar vechten om het kampioenschap, dat geeft mij de beste kans voor volgend jaar. Voor wat betreft er in de Formule 1 gebeurt... Ik heb daar geen controle over. Ik ben gewoon blij met de zege."

Lawson troefde op de 4,67 kilometer lange Autopolis TOM'S-coureur Miyata en polesitter Sho Tsuboi af nadat hij na een slechte start van de tweede plaats was teruggezakt naar de derde. Lawson was een van de eerste coureurs die een pitstop maakte; hij kwam in ronde 13 van 41 binnen terwijl Miyata en Tsuboi besloten om langer door te gaan. Toen Tsuboi in ronde 25 binnenkwam, kwam hij achter Lawson terecht. De Kiwi stond daardoor voor de uitdaging om zowel Tsuboi als Miyata, die op versere banden stonden, achter zich te houden in de laatste ronden van de race nadat een safety car het hele veld bij elkaar had gebracht.

"We wisten dat we een snelle raceauto hadden, maar we hadden schone lucht nodig", blikte Lawson terug op de race. "We gingen vroeg naar binnen en kwamen in het verkeer terecht. Ik moest proberen er zo snel mogelijk voorbij te komen zonder tijd te verliezen, want ik wist dat deze twee [Miyata en Tsuboi] langer door zouden gaan. We namen de leiding over en ik wist dat het op oude banden lastig zou worden tot het einde van de race, maar de auto was erg goed en we hielden het vol."