Lezersvragen beantwoord: Red Bull-Porsche, beperkt zicht en meer

Michael Andretti wil met een eigen team toetreden tot de Formule 1. Hoeveel F1-teams kunnen er maximaal zijn? - Meerdere inzendingen

Artikel 8.6 van het sportief reglement van de Formule 1 meldt: ‘Niet meer dan 26 auto’s worden toegelaten tot het kampioenschap, 2 per ingeschreven deelnemer’. Dat betekent dat er maximaal 13 Formule 1-teams op de startgrid kunnen staan. In het verleden waren er meer teams en werd er middels een pre-kwalificatie bepaald wie mocht deelnemen aan de officiële kwalificatie en daarmee ook de race. Sinds 2015 nemen er 10 teams deel aan het F1-wereldkampioenschap.

Ik lees steeds vaker dat Red Bull mogelijk met Porsche in zee gaat. Maar wat is de situatie met Honda dan? Ik dacht dat die samenwerking juist is uitgebreid. En is het allemaal geen weggegooid geld nu Red Bull investeert in Red Bull Powertrains? - Meerdere inzendingen

Voor de komende jaren is er inderdaad een deal met Honda gesloten. Alle F1-motoren voor Red Bull Racing en AlphaTauri komen tot en met 2025 uit Japan. Het is een commerciële deal waar Red Bull simpelweg voor betaalt. De HRC-branding op de auto's van onder meer Max Verstappen maakt ook deel uit van deze deal. De gesloten overeenkomst is overigens goed voor beide partijen. Het geeft Red Bull zekerheid en steun voor de komende jaren en zorgt ervoor dat Honda de intellectuele eigendommen van de F1-motor kan behouden. Dat laatste is belangrijk bij een mogelijk entree van de VW Group in 2026, waarbij Honda natuurlijk geen kennis aan een ander merk wil verliezen.

Wat betreft 2026 - als het nieuwe motorreglement ingaat - zijn de gesprekken tussen Red Bull Powertrains en Porsche in een vergevorderd stadium. Alhoewel er formeel nog geen witte rook is en dus ook geen details over hoe de samenwerking er concreet uit moet zien, zijn de investeringen in Red Bull Powertrains geen weggegooid geld. Red Bull creëert namelijk een volwaardige faciliteit in Milton Keynes en bij de komst van Porsche zal het beste van twee werelden gecombineerd worden, bijvoorbeeld met de kennis van duurzame brandstoffen die Porsche nu al heeft. Daarnaast zijn de motorfaciliteiten van Red Bull ook in de komende jaren echt broodnodig. Honda levert weliswaar de motoren aan vanuit Japan, maar daarna moet Red Bull ze nog altijd in eigen beheer nemen.

Wat verandert er eigenlijk aan de F1-motoren in het nieuwe seizoen? - Maarten Dierssen onder de F1-update op YouTube

Op motorisch vlak blijft het reglement relatief stabiel, al bedriegt de schijn een beetje. Zo stapt de Formule 1 over op E10, brandstof die voor tien procent bestaat uit bio-ethanol. Het betekent niet alleen dat het mengsel anders wordt, maar ook hoe de krachtbron daarop reageert. Het is meteen de grootste ingreep voor 2022, al krijgt de verandering in het technische reglement ook invloed op de plaatsing van de motor. Zo werken teams met 'sensitive areas', oftewel delen van de auto die cruciaal zijn voor het aerodynamische pakket en waar de plaatsing van de motor geen concessies aan mag doen. Die gebieden veranderen door het nieuwe reglement en dat heeft onder meer de motorische afdeling van Mercedes, zoals ze zelf hebben uitgelegd, beziggehouden met het ontwerp.

Daar komt bij dat de druk behoorlijk op de ketel staat. Zo is de motorische doorontwikkeling op voorspraak van Helmut Marko ingeperkt. Voor alle motorcomponenten mogen leveranciers nog maar één upgrade uitvoeren in 2022. Voor de meeste onderdelen - zoals de verbrandingsmotor, de turbo en MGU-H - moest dat al voor 1 maart gebeuren. Daarna is de doorontwikkeling tot en met het F1-seizoen 2025 aan banden gelegd. Leveranciers mogen alleen nog maar aan de betrouwbaarheid werken, performance upgrades zijn verboden. Het betekent dat motorleveranciers die dit seizoen achter de feiten aan lopen in het slechtste geval vier jaar op de blaren moeten zitten.

Waarom bouwt een team als Aston Martin voor heel veel geld een nieuwe windtunnel terwijl men over een paar jaar volledig over wil stappen naar virtuele simulaties? Dan zou je als team toch vol daar in investeren? - Marco Grift per e-mail

Het idee ligt op tafel om vanaf 2030 geen gebruik meer te maken van windtunnels. Bij een verkennende stemming, geïnitieerd door Red Bull Racing, waren acht van de tien teams voorstander van dit plan. Dit heeft te maken met de impact op het milieu, en het feit dat het per jaar minimaal vijf miljoen euro kost om de windtunnel te kunnen laten draaien. CFD-computersimulaties zijn vele malen goedkoper. Bovendien worden steeds meer straatauto’s volledig virtueel ontworpen.

Aston Martin houdt inderdaad vast aan het plan om binnen afzienbare tijd een gloednieuwe windtunnel in gebruik te nemen. Toenmalig teambaas Otmar Szafnauer zei in de zomer van 2021 daarover: “Aerodynamica vormt nog steeds een grote differentiator in onze sport. Het is voordelig om een eigen tunnel te hebben, of het is nadelig als je geen eigen windtunnel hebt, misschien kan je het beter zo zeggen. Mocht het plan doorgaan in 2030, dan is er nog een redelijke periode waarin we hem kunnen gebruiken. Het is nu 2021, halfweg 2023 hebben we hem up en running. Dan heb je nog een jaar of zeven om te gebruiken. Dat is het wel waard. Op dit moment kan CFD de windtunnel niet vervangen. CFD is geweldig als je eenvoudige aerodynamische problemen moet oplossen. Bij een F1-wagen heb je maken met zoveel interacties, dat kan een CFD op dit moment niet aan. Er zijn aspecten die je kunt verbeteren, maar CFD is niet zo goed als een windtunnel.”

Veel coureurs klagen over minder zicht met de nieuwe F1-auto voor 2022. Heeft dat ook te maken met rake? - Hans Wiese per e-mail

Rake zal een invloed hebben, al is dat zeer beperkt. Het hoogteverschil in zitpositie tussen de wagens was niet dusdanig dat het grote verschillen in zicht opleverde. Naast rake speelt ook de lengte van de coureur een rol: de langste coureur van het veld zit automatisch iets hoger en heeft daardoor een ander zicht dan de kleinste rijder.

We geven het woord aan McLaren F1-coureur Daniel Ricciardo voor wat duiding: “Alle auto’s staan dit jaar vlakker. Daardoor komt de neus feitelijk wat hoger te staan, en dat heeft invloed op onze zichtlijnen. We zien minder om ons heen. We zullen eraan moeten wennen. Je hebt altijd te maken met blinde vlekken in de auto. In duels moet je je intuïtie altijd flink aanspreken. Dat hoort ook bij de kunst van een mooi duel.” McLaren reed vorig jaar met een low-rake filosofie en toch klaagt de Australiër over minder zicht. Dat duidt vooral op de nieuwe 18 inch Pirelli-banden en de extra vleugel boven de banden.

Valt het salaris van een coureur onder het F1-budgetplafond? - Jens Munster via e-mail

Nee, de salarissen van de twee rijders maken geen deel uit van het budgetplafond dat in de Formule 1 geldt. Ook de salarissen voor de teambaas en de technisch directeur tellen niet mee binnen het limiet van 142 miljoen dollar voor het seizoen 2022. Het budgetplafond is van toepassing op alle uitgaven die betrekking hebben op de prestaties van de auto op de baan. Marketing valt daar eveneens buiten.

Vanaf 2023 is er wel sprake van een nieuw salarisplafond. De teams mogen dan dertig miljoen dollar verdelen over de twee coureurs. Contracten die voor die tijd zijn getekend, vallen buiten dit plan. Het is echter de vraag in hoeverre dit impact heeft op de topteams. Middels allerlei constructies kan het salaris van de coureur zonder problemen buiten het budgetplafond opgehoogd worden. Zo worden sommige rijders nu al rechtstreeks betaald door een teamsponsor, wat geen invloed zou hebben op het salarisplafond.

