Formule 1

‘Lewis vermoedde een complot’ – Nico Rosberg legt uit hoe F1-rivaliteit met Lewis Hamilton bij Mercedes ontspoorde

De F1-rivaliteit tussen Nico Rosberg en Lewis Hamilton is goed gedocumenteerd, maar de wereldkampioen van 2016 heeft nieuw inzicht gegeven in hoe competitief de strijd bij Mercedes werd

Benjamin Vinel

Bewerkt: 15 nov 2026, 08:53

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Toen Lewis Hamilton zich voor het Formule 1-seizoen 2013 bij Nico Rosberg bij Mercedes voegde, was dat een feelgoodverhaal: twee vrienden van jaren die teamgenoten werden.

Hun vriendschappelijke relatie sloeg echter al snel om, toen Mercedes vanaf 2014 de vroege turbohybride periode van het wereldkampioenschap domineerde en titelgevechten veranderden in interne duels.

De eerste tekenen van spanning kwamen al vroeg, en in de Grand Prix van België van 2014 botste het duo in de tweede ronde, toen Rosberg Hamilton aan de buitenkant van Les Combes aanviel en met zijn voorvleugel het linksachterwiel van zijn teamgenoot raakte; beiden liepen schade op en verloren de zege aan Daniel Ricciardo.

“Het is niet één enkel incident, het is een voortzetting van een negatieve spiraal waarin we intern vijanden werden”, vertelde Rosberg in de podcast Beyond The Grid. “Het is echt een stapsgewijs proces. Natuurlijk zijn er pieken onderweg, maar het wordt gewoon lineair erger en erger en erger, met van die grote pieken tussendoor. Dat is gewoon het proces.”

De spanning was ook op de tribunes voelbaar. “Het beëindigde [Hamiltons] race, dus het heeft heel grote gevolgen – en alle ogen zijn op ons gericht; het zijn alleen wij tweeën die vechten om die racezeges en het kampioenschap, dus het heeft heel grote gevolgen”, voegde Rosberg toe.

“De hele wereld discussieert er dan over en alles komt op je af, en alle Lewis-fans beginnen te boeën. Dat is ook heel moeilijk om mee te maken, wanneer je veel fans hebt die je uitfluiten, en dat begon daar in Spa. Dat is mentaal echt moeilijk om mee om te gaan. Zoveel haat tegen je krijgen, dat is zwaar.”

Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Toen de interne rivaliteit schadelijk werd, nam Mercedes-teambaas Toto Wolff voorafgaand aan het seizoen 2016 een drastisch, onvoorzien besluit: monteurs en engineers omwisselen.

“Dat was zwaar”, blikte Rosberg terug. “Het was puur omdat de dingen intern verslechterden.

“Er begon echt een behoorlijke muur tussen de twee auto’s te ontstaan, omdat de monteurs ook begonnen te concurreren, en de engineers begonnen te concurreren. En wanneer je dat begint te zien, en misschien sommige informatie niet meer zo open wordt gedeeld als vroeger, omdat de monteurs ook willen dat hun auto wint, en de engineers dat ook willen. Ze zijn supercompetitief. Ze willen dat hun coureur kampioen wordt.

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“Het is niet gezond voor een team wanneer je informatie niet meer goed begint te delen, dan ben je geen echt team meer, en dan kunnen dingen heel snel verkeerd gaan.

“Toto was zich hiervan bewust, dus hij greep extreem hard in, zonder enige waarschuwing aan wie dan ook, en wisselde vervolgens onze monteurs om – en mijn monteurs zijn mijn familie. Dus ik kom de garage binnen, Melbourne, vrijdagtraining, en mijn familie staat bij Lewis’ auto. Dus ik denk: ze moeten mijn auto om de een of andere reden aan de andere kant hebben gezet. Ik kijk naar het autonummer – het is Lewis’ auto. Dus ik denk: ‘Wat gebeurt hier in hemelsnaam?’

“En zij zijn mijn vijanden, de monteurs van Lewis. Ik zeg het wat extremer, maar zij willen dat Lewis wint, niet ik, dus – niet mijn vijanden, maar ze zijn mijn rivalen. Mijn rivalen staan bij mijn auto, draaien de laatste bout vast en sturen me de baan op. Dat was echt vreemd.”

Interessant genoeg had Rosberg de laatste drie Grands Prix van het seizoen 2015 gewonnen, en de omvorming weerhield hem er niet van om in de eerste vier ronden van 2016 de zege te pakken – waarmee hij een zegereeks van zeven races neerzette die zelfs Hamilton nooit heeft behaald.

Nico Rosberg, Mercedes

Photo by: Saeed Khan / AFP via Getty Images

“Gelukkig voor mij paste ik me heel snel aan”, zei Rosberg. “Het werd mijn nieuwe familie, of mijn uitgebreide familie, dus dat werkte heel goed.

“Lewis had het moeilijker. Elke keer dat iets niet liep zoals hij wilde, dacht hij meteen een beetje aan ‘samenzwering’ of dat soort dingen. Dus hij had het daar aanvankelijk wat moeilijker mee en schoot zichzelf daarmee in het eerste deel van het seizoen een beetje in de voet, want uiteraard werd iedereen altijd zo gelijk mogelijk behandeld.”

Wolffs beslissing voorkwam niet dat er nog meer drama kwam, met twee veelbesproken botsingen tussen Rosberg en Hamilton in 2016; de Duitser veroverde vervolgens nipt zijn eerste F1-titel – en zijn enige, want vijf dagen later kondigde hij zijn afscheid aan.

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