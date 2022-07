Mercedes arriveerde in Zuid-Frankrijk met de hoop een stap naar Ferrari en Red Bull Racing te maken dankzij het gladde asfalt. Het Britse raceteam slaagt er alleen voorlopig niet in om zich in de strijd in de voorhoede te mengen. Lewis Hamilton noteerde in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk de vierde tijd, terwijl teamgenoot George Russell met een 1.32.131 de zesde startplek veiligstelde.

Hamilton was na afloop tevreden over zijn laatste ronde op het Franse circuit. "Het was een prachtig rondje, het was alleen seconde te langzaam", trapt Hamilton af. "Op de een of andere manier staan we er ver bij vandaan dit weekend. De twee leidende teams zijn echt een klasse apart." Op de vraag van Motorsport.com waar Mercedes het precies laat liggen, antwoordt de Brit. "In de eerste sector was ik in mijn laatste rondje net zo snel. Maar we verliezen vervolgens op de rechte stukken. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zijn we daar minstens een halve seconde trager. Daarna maken zij in de hogesnelheidsbochten het gat nog eens groter. Het is net of ze minder drag hebben en meer downforce in de bochten."

Raakt de zevenvoudig wereldkampioen ontmoedigd door het grote gat? "Niet per se. Het is meer dat je een rondje rijdt en het team vervolgens zegt dat je 1,7 seconde achterstand hebt. Vervolgens rijd je een sterker rondje en is het gat 1,1 seconde", aldus Hamilton. "Ik kan niets doen om dat te veranderen, natuurlijk werkt iedereen zo hard als die kan. Elk weekend komen we met nieuwe zaken op de proppen, maar soms maakt het gewoon geen verschil. Ik wil vooral de auto beter begrijpen en het team aangeven wat ik van de auto wil. Hopelijk wordt het later dit jaar dan beter."

Russell baalt ook van de grote achterstand, maar heeft goede hoop op een sterke Grand Prix. "De zesde startplek is niet het einde van de wereld. We waren met name verbaasd over het grote gat naar de mannen voor ons", zegt hij. "Iedereen neemt updates mee. De vooruitgang die je boekt, is dan ook relatief. We moeten het gaan zien in de race. We weten dat de kwalificatie een zwak punt van ons is. Ons tempo met veel brandstof is relatief competitief. Er is een kans om Checo aan te vallen. Max en Charles zijn op dit moment buiten bereik van iedereen." Is een plek op het podium mogelijk? "Het is zaak om Lando zo snel mogelijk te passeren. Onze auto gaat het in de race goed doen. Ik denk zelfs dat we gaan sneller gaan zijn dan in voorgaande wedstrijden."