"Rivalen benutten zwakke plekken Hamilton niet", stelt Alonso

De cijfers liegen er niet om: Lewis Hamilton heeft 84 Grands Prix gewonnen, 88 pole positions behaald en stond 151 maal op het podium. Hij kan dit jaar zijn zevende wereldtitel pakken en daarmee het record van Michael Schumacher evenaren. Hoewel deze cijfers indrukwekkend zijn, is ook Hamilton maar een mens. En mensen maken nou eenmaal fouten.

Op dat 'menselijke' aspect wijst Fernando Alonso in gesprek met F1 Racing. "Lewis heeft een stap gezet. Hij is competitiever, beter voorbereid. Maar hij heeft nog steeds zwakke plekken die niemand echt benut. Niemand drukt op de juiste knoppen, op de juiste zwakke plekken", zo vertelt de Spanjaard, die overigens van mening is dat Hamilton vooral door zijn auto domineert. De tweevoudig wereldkampioen vocht in zijn eigen F1-carrière vaak genoeg tegen de Brit. De twee uitgesproken rijders waren korte tijd teamgenoten bij McLaren en dat zorgde voor heel wat spanningen.

Hoewel Hamiltons huidige teamgenoot bij Mercedes, Valtteri Bottas, zich afgelopen jaar terug heeft geknokt na een zware periode waarin hij veel kritiek kreeg en geen races won, mist hij net dat beetje extra om het Hamilton echt moeilijk te maken wanneer het om de wereldtitel gaat. Van psychologische spelletjes zal het ook niet komen, daar Bottas geen voorstander is van een Rosberg-aanpak. "Lewis heeft de afgelopen jaren zijn grenzen verlegd, vooral in 2019 toen de wagen niet zo dominant was als voorheen", concludeert Alonso. "Als hij niet kan winnen zit hij er altijd vlak achter als de nummer twee. Hij rijdt dan niet op twintig seconden achterstand, wat wel een beetje gebeurt bij Valtteri. De weekenden dat de wagen niet zo competitief is, zal Bottas vijfde of zesde worden of op een minuut achterstand liggen. Voor Lewis geldt dat niet."

Alonso is vooral benieuwd hoe Hamilton zou presteren als hij een heel seizoen onder druk komt te staan van zijn tegenstanders. "Als je één punt achterstaat, of tien, dan is de stress anders. Elke fout is dan anders en ook de communicatie op de radio is anders. We moeten hem onder druk zien staan. Als je het seizoen van Lewis bestudeert, zie je een veelvoorkomende trend: hij begint het jaar rustig en niemand maakt daar gebruik van. Het zou mooi zijn om tegen hem te vechten in een eerlijk duel, maar misschien zijn de zwakke punten van hem niet echt en is alles ingecalculeerd. Het zou in ieder geval interessant zijn om dat te ontdekken."