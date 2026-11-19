Formule 1 GP van Las Vegas
Lewis Hamilton zoekt naar verluidt huis in LA vanwege relatie met Kim Kardashian
De Ferrari-coureur heeft naar verluidt makelaars benaderd over het huren of kopen van een woning
Lydia Mee
Gepubliceerd: 19 nov 2026, 09:35
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Outside the Paddock
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Zevenvoudig Formule 1-kampioen Lewis Hamilton wil een uitvalsbasis in Los Angeles, zodat hij tijdens de winterstop meer tijd kan doorbrengen met zijn partner Kim Kardashian en haar kinderen, volgens een bericht van de [[ITALIC_2:Daily Mail]].
In het bericht staat dat de Ferrari-coureur makelaars heeft benaderd over huizen in Malibu, Pacific Palisades en de Hollywood Hills, en afweegt of hij wil huren of kopen. Zijn hoofdverblijf is in Monaco, terwijl Kardashian in Hidden Hills woont, een beveiligde woonwijk ten noordwesten van het centrum van Los Angeles.
Het stel wordt sinds januari met elkaar in verband gebracht en Hamilton deelde later foto's van hen samen op sociale media. Kardashian is sindsdien een bekend gezicht in de paddock geworden en zag hem in juni in Monaco en vorige maand in Singapore racen.
Hamilton heeft ook warme woorden gesproken over haar kinderen, North, Saint, Psalm en Chicago, uit haar huwelijk met rapper Kanye West.
Tijdens een fanevenement in Austin voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten van vorige maand zei hij: "De kinderen van mijn vriendin: ik vind het geweldig om tijd met ze door te brengen.
"Ze heeft er vier, dus ik kan met alle kinderen spelen. Ik heb ze dit jaar een hond gegeven, dus de kleine Halo is een nieuw lid van die familie."
Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Joe Portlock / Getty Images
Dit komt te midden van een wisselvallig seizoen voor Hamilton. Na een moeizaam eerste jaar bij de renstal uit Maranello keerde hij met de reglementswijziging terug naar zijn oude racewinnende vorm. Hij pakte zijn eerste podium met Ferrari tijdens de Grand Prix van China en vierde later zijn eerste Grand Prix-zege in het rood in Barcelona.
Hoewel Hamilton nog altijd meestrijdt om de tweede plaats in het coureurskampioenschap, hebben gridstraffen voor motoronderdelen en duels op de baan met zijn teamgenoot Charles Leclerc de laatste paar races ontsierd.
Met nog drie races te gaan dit seizoen staat Hamilton vierde met 261 punten, één punt achter Mercedes-coureur George Russell op de derde plaats en 18 punten achter Red Bull-coureur Max Verstappen op de tweede plaats. Kimi Antonelli stelde de coureurstitel al veilig tijdens de Grand Prix van Mexico.
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- Het Motorsport.com-team
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