Hamilton zoekt juiste balans: “Pole nodig om verlies te beperken”

Lewis Hamilton arriveerde dit weekend in Turkije met een voorsprong van twee punten op Max Verstappen. De Mercedes-coureur weet echter ook dat hij voor een zware kluif komt te staan om die voorsprong te verdedigen, want vanwege het inzetten van zijn vierde verbrandingsmotor krijgt hij een gridstraf van tien plaatsen. Het is voor hem dan ook bemoedigend dat hij op vrijdag een ijzersterke indruk maakte op Istanbul Park, waar hij het weekend opende door de snelste tijd te rijden in zowel de eerste als tweede vrije training. Een andere opsteker is dat Verstappen en Red Bull Racing juist meer moeite leken te hebben met de Turkse omloop.

Met het gevoel in de Mercedes W12 was Hamilton na afloop van de vrijdag dan ook tevreden. “Ik zit redelijk in de buurt [van 100 procent tevreden]. Ik weet niet hoeveel meer er nog te halen valt, maar in de avond vinden we altijd iets. Ik denk dus dat we absoluut iets zullen vinden in de loop van de avond en morgen, zolang het niet regent”, zei Hamilton. “Ik heb veel werk te doen op zondag, dus wat er ook gebeurt: ik ga proberen me te focussen op hoe ik daar het maximale uit kan halen.”

De afstelling van Hamilton was volgens de Brit zelf vanaf het eerste moment al goed, maar desondanks zijn er toch enkele veranderingen aan doorgevoerd. Niet in de laatste plaats omdat Hamilton weet dat hij de race van buiten de top-tien moet aanvangen. Toch wil hij met zijn afstelling niet volledig inzetten op de zondag, omdat hij zichzelf ook een plezier doet door zo hoog mogelijk te eindigen in de kwalificatie. “Ik moet op pole-position staan om het verlies te beperken, vervolgens moet ik de auto begrijpen om daar in de lange runs het maximale uit te halen. Ik probeer dus de juiste balans te vinden, maar dat is niet heel anders ten opzichte van andere weekenden.”

Geen eenstopper als race droog verloopt

Voorafgaand aan de Turkse GP werd er veel gesproken over de asfaltlaag op Istanbul Park. Vorig jaar was het glibberen en glijden geblazen voor de coureurs, nadat het nieuwe asfalt pas kort voor de race was neergelegd. In combinatie met de regen gedurende het weekend zorgde dat voor veel glijpartijen en ongelofelijk weinig grip. In de aanloop naar de editie van 2021 is de omloop echter behandeld om er zo voor te zorgen dat er meer grip is.

Daar is men tot tevredenheid van Hamilton in geslaagd. “De hoeveelheid grip die we hebben is intens, maar het is geweldig”, aldus de 36-jarige coureur. Het feit dat er meer grip is op de omloop zorgt er echter ook voor dat de bandenslijtage fors lijkt. Hamilton erkent dan ook dat het onwaarschijnlijk is dat de race een eenstopper wordt. “Ik heb de bandenslijtage nog niet gezien, maar mijn eigen long run voelde niet verkeerd. Die verliep redelijk consistent, maar ik denk wel [dat het asfalt] vrij agressief is voor de banden. Dus als het een droge race wordt, verwacht ik niet dat het hier een eenstopper wordt en dat maakt het nog spannender.”