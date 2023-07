Sinds de introductie van de updates in Monaco leek het bij Mercedes en Hamilton een stuk beter te gaan. Zo pakte het Duitse team in Spanje een dubbele podiumfinish en ook in Canada stond Hamilton op het podium. In Oostenrijk leek het team weer een gat te moeten laten naar de concurrentie. Hamilton had de hele race moeite met zijn auto en werd na de herziening van de uitslag als achtste geklasseerd, achter teamgenoot George Russell

Voor Hamilton kwamen de moeilijkheden op de Red Bull Ring onverwacht. "Ik weet niet precies waar de problemen lagen. Het was een verrassing om te merken dat de auto hetzelfde gevoel gaf als vorig jaar. De laatste twee races voelde de auto veel beter aan."

De Mercedes-coureur was de eerste die een straf kreeg vanwege het overschrijden van de track limits. In ronde 17 van de 71 stond er al een straf van vijf seconden achter zijn naam. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen lag dat aan de afstelling van de wagen.

"We wisten dat de achterkant van de auto niet goed was. Dat probeerden we te compenseren door minder vleugel aan de voorkant te gebruiken. Uiteindelijk stond er te weinig vleugel. Daardoor bleef ik maar glijden bij bocht tien, daar kon ik niks aan doen." Mercedes paste de voorvleugel bij de pitstops aan, waarna het probleem volgens de 38-jarige Hamilton minder werd. "Ik kon na de stops de auto wel op de baan houden."

Track limits

Hamilton was de eerste, maar zeker niet de laatste coureur die een straf kreeg vanwege het overschrijden van de track limits. De FIA moest 1.200 mogelijke overtredingen in de laatste sector bekijken. Aston Martin ging na de race in protest tegen de uitslag van de race, wat vier uur na de race leidde tot een andere uitslag.

De Mercedes-coureur liet duidelijk weten wat hij van de hele situatie vond. "Er moet iets gebeuren met de track limits. We hadden dit probleem jaren geleden niet, toen was het veel leuker om hier te rijden. Nu moeten we bijna de hele tijd de coureur voor ons in de gaten houden of hij niet over de track limits gaat. Dat wordt door de teams van ons gevraagd. Ik zag Norris zeker tien keer over de limiet gaan en ook Perez ging minstens zo vaak over de lijn heen." Volgens Hamilton zouden de track limits in de laatste sector op de Red Bull Ring niet gehandhaafd moeten worden, zodat geen enkele coureur daarvoor een straf krijgt.