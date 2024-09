Hamilton somber: “Zoals het nu lijkt, komen we niet in Q3”

In de eerste oefensessie bracht de Brit de twaalfde tijd op de klokken, waarna hij in de tweede training tot de elfde tijd kwam. Na afloop van de eerste dag laat de zevenvoudig wereldkampioen weten dat hij en Mercedes ‘een beetje verdwaald zijn’ als het gaat om het vinden van een goede afstelling voor de W15.

“Het was heel moeilijk”, blikt Hamilton terug op de vrijdag in Singapore. “Het was een zeer uitdagende dag. We hebben alles geprobeerd wat we konden met de afstelling, maar niets werkte. We geven echt alles wat we hebben, maar vervolgens kom je erachter dat je nog een seconde te langzaam bent. Ik denk dat we momenteel gewoon een beetje verdwaald zijn. We hebben niet echt een idee wat te doen met de auto.”

Gevraagd of de veranderingen die tussen de eerste en tweede training aan zijn auto zijn gedaan, nog wel iets van verbetering hebben gebracht, antwoordt Hamilton: “Die deden helemaal niets. We hebben heel veel geprobeerd en kwamen op hetzelfde uit. Zoals het nu lijkt, komen we niet eens in Q3.”

Veel verrassingen

Teamgenoot George Russell had aan het einde van de tweede training nog een moment bij de achtste bocht, waar hij met de neus van de auto tegen de muur knalde. De coureur uit King’s Lynn reed vervolgens zonder voorvleugel terug naar de pits. “Daar valt niet veel over te zeggen. Ik blokkeerde en reed de voorvleugel van mijn auto”, kijkt Russell terug op het incident.

“Het was gewoon een heel uitdagende vrijdag voor ons. We zitten erg ver van de pace. We moeten uitvinden waarom dat is. Ik heb er vertrouwen in dat we vanavond wel wat antwoorden zullen vinden”, blijft hij positief. “We hebben van de eerste naar de tweede training wel wat progressie gemaakt. Maar de auto voelt niet zo ‘connected’ als in de voorbije paar races en twaalf maanden geleden op deze plek. We moeten achterhalen waarom.”

Volgens Russell zijn er meer verrassingen in de tijdenlijst. “RB is heel snel, net als Williams. En Red Bull lijkt niet zo snel te zijn. Er lijkt een groter verschil te zitten naar de McLaren en Ferrari. We hopen hier minimaal in het gat tussen het middenveld en de voorste vier te zitten. Maar om dat voor elkaar te krijgen, zullen we eerst nog heel veel werk moeten verzetten.”

Video: George Russell raakt de muur tijdens VT2 in Singapore