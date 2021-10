Hamilton ziet sterk Red Bull: “Het gaat heel erg lastig worden"

Lewis Hamilton pakte bij de start van de Grand Prix van de Verenigde Staten nog de leiding af van polesitter Max Verstappen, maar na een vroegere eerste pitstop van de Nederlander moest de Mercedes-coureur de leiding na zijn eerste bandenwissel weer inleveren. Om aan het einde van de race in het voordeel te zijn maakte Hamilton zijn twee pitstops later dan Verstappen. Daardoor kwam hij na zijn laatste bandenwissel acht seconden achter de Nederlander terug op de baan, waarna hij op zijn verse rubber het gat naar de WK-leider dichtreed. Hamilton naderde tot op een seconde, maar een echte aanval kwam vervolgens niet. De Brit moest daardoor achter de 24-jarige Red Bull-coureur genoegen nemen met de tweede plek, waardoor hij in de WK-stand nu twaalf punten achterstand heeft.

“Het was een leuke race”, blikte Hamilton na afloop tegenover onder andere Motorsport.com terug op de race. “We hadden een goede start, maar hij [Verstappen] leek op de mediums best dichtbij te zitten [gedurende de eerste stint]. Ze stopten vervolgens extreem vroeg, waarna ik voor een iets andere aanpak koos. Ik hoopte dat dat me tegen het einde van de race een kans zou opleveren om het gevecht aan te gaan, maar volgens mij was de positie op de baan ditmaal het belangrijkste.”

'Dit was alles wat we hadden'

Hoewel het Circuit of the Americas bekendstaat als een ‘Mercedes-baan’, heeft Hamilton het gevoel dat Red Bull zondag “op alle bandencompounds” over de snellere auto beschikte en dat ook de warmere temperaturen in het voordeel van de Oostenrijkse renstal waren. “Ik weet niet wat we anders hadden kunnen doen. Ik zal het er met het team over gaan hebben. Ze hebben het geweldig gedaan, dit was echt alles wat we hadden”, aldus Hamilton, die zich alvast schrap zet voor de komende twee races in Mexico en Brazilië. “We krijgen nu twee circuits waar Red Bull doorgaans heel erg sterk is. Het gaat dus absoluut heel erg lastig worden.”

In tegenstelling tot Hamilton denkt teambaas Toto Wolff dat zijn coureur zondag wel de zege had kunnen pakken. “Natuurlijk, omdat we voorop reden en heel erg sterk waren op de harde compound”, antwoordde de teambaas op de vraag of Hamilton de race had kunnen winnen. “We moeten dit weekend nalopen van vrijdag tot en met zondag. Waar hebben we een verkeerde inschatting gemaakt, waar zijn we de fout in gegaan en wat ging wel goed? Er zullen absoluut genoeg positieve punten te halen zijn uit dit weekend.”

F1-update: Een uitgebreide terugblik op de GP van Amerika