Hamilton ziet ondanks sterker Red Bull kansen in Hongarije

Wereldkampioen Lewis Hamilton maakte twee weken geleden op Silverstone een einde aan een reeks van vijf overwinningen van Red Bull. Dat had vooral te maken met de aanrijding tussen Hamilton en Max Verstappen in de eerste ronde van de race, maar er was bij Mercedes ook enige tevredenheid over de laatste upgrades die het had meegenomen.

Toch is Mercedes er nog lang niet, zei Hamilton aan de vooravond van de Grand Prix van Hongarije. Red Bull bleek namelijk in de sprintrace op Silverstone nog steeds ietsjes sneller dan Mercedes. “Ik denk nog steeds dat ze iets voor liggen”, aldus Hamilton op de Hungaroring. “De upgrade die we hebben gebracht heeft zeker niet het gat gedicht dat we in sommige van de eerdere races hebben gezien. Op plaatsen zoals hier [in Hongarije], met het potentieel dat zij nog steeds hebben, denk ik dat ze nog steeds de overhand hebben.”

Hamilton vindt dan ook dat Red Bull komend weekend de favoriet is. “Maar ik denk dat we het ze nog steeds moeilijk kunnen maken door ze bij te houden. We hebben nog werk te doen om echt op gelijke hoogte te komen of een voorsprong te nemen.”

De analisten zijn het erover eens dat de karakteristieken van de krappe en bochtige Hungaroring ideaal zijn voor de auto met veel downforce zoals de RB16B van Red Bull. Toch verwacht Hamilton dat de aard van het circuit ook in het voordeel van Mercedes kan werken. Met name als het aankomt op het inremmen voor de bochten. “Het is een oud circuit zoals ze niet meer worden gemaakt", analyseert Hamilton. “Het is een circuit dat goed werkt voor een agressieve coureur als je het hebt over laat en diep remmen in de bochten.”

Ook Hamilton’s teamgenoot Valtteri Bottas denkt dat Mercedes dit weekend wel degelijk een kans heeft. “Ik denk dat het dit weekend spannend gaat worden”, blikt de Fin vooruit. “We hebben in de afgelopen races gezien dat het niet uitmaakt op welk circuit we zijn. Red Bull is snel, maar we hebben als team enorm hard gewerkt en geprobeerd om nog beter te zijn dan in Silverstone.”