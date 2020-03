Hamilton reageert op speculaties: "Heb voor zelfisolatie gekozen"

Afgelopen week kwamen er weinig chique berichten naar buiten waarin Hamilton werd gelinkt aan COVID19. Hij zou in contact zijn gekomen met twee positief geteste patiënten en derhalve zelf ook risico lopen. Via sociale media heeft hij voor het eerst gereageerd en verwijst hij die laatste suggestie naar het rijk der fabelen. "Er is wat speculatie geweest over mijn gezondheid, nadat ik een evenement heb bezocht waar ook twee mensen waren die positief hebben getest op corona", begint Hamilton.

"Maar ik wil jullie graag laten weten dat ik me goed voel. Ik ben gezond en sport tweemaal per dag. Ik heb nul symptomen en het is inmiddels ook al zeventien dagen geleden dat ik Sophie en Idris heb gezien", duidt hij op de twee positief geteste personen. "Ik heb het voor de zekerheid nog even gecheckt bij mijn dokter en hem gevraagd of ik een test nodig zou hebben. Maar de waarheid is dat het aantal beschikbare tests beperkt is en dat andere mensen die harder nog hebben dan ik. Vooral omdat ik geen enkel symptoom vertoon."

Bij gebrek aan een test besloot Hamilton zelf wel het zekere voor het onzekere te nemen. "Ik heb mezelf in isolatie gehouden in de voorbije week. Eigenlijk al sinds de afgelaste vrije training van vorige week vrijdag", verwijst Hamilton naar de afgelaste Australische Grand Prix. "Verder houd ik afstand tot mensen. Het allerbelangrijkste is nu dat iedereen positief blijft, sociale afstand in acht neemt en zichzelf isoleert indien nodig. Was verder je handen minimaal twintig seconden met zeep en water", sluit hij af met een advies aan alle volgers.