Hamilton: Zege van Gasly ‘moet pijn doen’ bij Red Bull

Gasly scoorde zondag op verrassende wijze zijn eerste overwinning in de Formule 1. Hij profiteerde optimaal na een rode vlag en een straf voor Hamilton. Hij ging daardoor na de herstart aan de leiding en stond die positie niet meer af. De Fransman weerstond de druk van Carlos Sainz met verve en kwam met een voorsprong van vier tienden aan de finish. Het is een van de hoogtepunten in de ommekeer die Gasly sinds zijn gedwongen vertrek bij Red Bull Racing heeft weten te bewerkstelligen. De coureur reed in 2019 twaalf races voor de hoofdmacht voordat hij gedegradeerd werd naar Toro Rosso. Bij dat team, dat de afgelopen winter omgedoopt werd tot AlphaTauri, eindigde hij tijdens de Braziliaanse GP voor het eerst op het podium. Na zijn overwinning is hij Red Bull-rijder Albon tot op vijf punten genaderd in het kampioenschap. Hamilton, die een straf kreeg en uiteindelijk zevende werd, sprak na afloop zijn bewondering uit voor de jonge Fransman.

“Pierre is een hele aardige jongen en ik denk dat hij een heel groot talent is”, zei Hamilton. “Ik denk niet dat hij heel eerlijk behandeld is bij Red Bull toen hij promotie kreeg, het is niet makkelijk voor een coureur wanneer zoiets gebeurt. Ik leef wat dat betreft met hem mee. Om dan weer vertrouwen op te bouwen bij een minder snel team, en dat vertrouwen ook te krijgen, is heel indrukwekkend. Zeker na wat hij dit jaar al heeft laten zien. Het is niet eenvoudig om te winnen, hij heeft het toch geflikt. Ik ben erg onder de indruk.”

Hamilton hoopt dat Gasly dankzij zijn overwinning weer een stap kan maken in de F1, maar is ook van mening dat het voor Red Bull pijnlijk zou zijn aangezien de renstal geen punten scoorde in Monza. “Hij heeft een fantastische race gereden en verdient het succes”, zei Hamilton over Gasly. “Hopelijk krijgt hij hierdoor in de toekomst een nieuwe kans. Hij heeft het team verslagen waar hij uitgezet is. Dat moet toch wel pijnlijk zijn.”

Red Bull zag kopman Max Verstappen uitvallen met een motorisch probleem, Alexander Albon viel terug naar de vijftiende plaats nadat hij terugviel na de herstart. De zege van Gasly was pas de tweede voor de AlphaTauri/Toro Rosso formatie: in 2008 won Sebastian Vettel op hetzelfde circuit. Met die zege heeft de formatie van Franz Tost nu evenveel overwinningen als Red Bull op de Italiaanse baan.

Met medewerking van Luke Smith