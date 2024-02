Hamilton over zaak Horner: “Belangrijk moment voor de sport”

Hoewel de Formule 1 op het punt staat om in Bahrein aan een nieuwe jaargang te beginnen, gaat veel aandacht momenteel uit naar Christian Horner, die door een vrouwelijke medewerkster beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek dat door de Red Bull-onderneming in Oostenrijk naar de teambaas was ingesteld, is inmiddels afgerond en een beslissing over de toekomst van de Brit zou aanstaande zijn.

Tijdens een persconferentie die woensdag op het Bahrain International Circuit plaatsvond, werden de aanwezige coureurs gevraagd wat zij ervan vinden dat iemand die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag hangende het onderzoek in functie mag blijven. De rijders waren - natuurlijk - niet erg happig om een antwoord te geven op deze vraag. “Het heeft vooralsnog niets met ons te maken”, reageert McLaren-coureur Lando Norris als hem het woord wordt gegeven. “Er is een onderzoek ingesteld en er is een proces gaande. Dus ik geef er de voorkeur aan om er voor nu niets over te zeggen.”

“Dit is natuurlijk een lastige vraag voor ons om te beantwoorden”, zegt Mercedes-rijder Lewis Hamilton daarna. “We moeten altijd meer doen om ervoor te zorgen dat de sport en de omgeving waarin mensen werken, veilig voelt en inclusief is. Elke beschuldiging moet zeer serieus worden genomen. We weten natuurlijk niet alles van deze zaak, maar het moet snel worden opgelost, want het werpt een schaduw over de sport.”

De Formule 1-organisatie en de internationale autosportbond FIA kregen vorige week kritiek voor het feit dat Horner ‘gewoon’ aanwezig was bij de testdagen in Bahrein en ook mocht plaatsnemen in de officiële persconferentie, terwijl er een onderzoek naar hem liep. “Het wordt erg interessant om te zien hoe de zaak wordt afgehandeld en welke impact het wel of niet zal hebben op de sport”, vervolgt Hamilton. “Dit is een erg belangrijk moment voor de sport. We moeten ervoor zorgen dat we achter onze waarden blijven staan.”

Hoewel het onderzoek naar Horner inmiddels is afgerond, zou de Red Bull-top nog geen beslissing hebben genomen over de toekomst van de 50-jarige Brit. De teambaas stapte woensdag op het vliegtuig naar Bahrein, maar zal dus pas na aankomst te horen krijgen wat er is besloten.