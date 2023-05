Hamilton: "Woorden kunnen lastige omstandigheden Monaco niet omschrijven"

Lewis Hamilton was niet geheel tevreden met zijn rondetijd in de kwalificatie, waarmee hij de zesde startplek opeiste. Uiteindelijk werd dat de vijfde dankzij een gridstraf voor Charles Leclerc, die in de kwalificatie Lando Norris 'onnodig' had gehinderd in de tunnel. Hamilton had van de vijfde plek een prima start en keek in de run naar bocht 2 aan de buitenkant van Carlos Sainz, maar moest toch weer achter de Ferrari aansluiten door een gebrek aan ruimte. De Brit reed vervolgens een prima race en overleefde de lastige omstandigheden in de slotfase, toen de regen met name in de tweede sector met bakken uit de hemel kwam. Hij profiteerde van de spin van Carlos Sainz in de regen en kwam als vierde over de streep, gevolgd door teamgenoot George Russell.

"Een goed resultaat, als team is dit een goede vooruitgang", zegt Hamilton. "Ik denk dat we een stap vooruit hebben gezet en om een vierde en vijfde plek te pakken in zo'n lastige race als deze, dat is een geweldig resultaat. Het team heeft vandaag echt solide werk geleverd voor wat betreft de strategie. Om de Ferrari's te verschalken, dat was fantastisch", is de zevenvoudig wereldkampioen tevreden over zijn resultaat in de Grand Prix van Monaco.

Dat de regen voor een grotere uitdaging zorgde, was te zien door de vele kleine incidenten die er op de baan waren. Tot echte crashes kwam het niet en Bernd Mayländer kon met de safety car in de pitstraat blijven staan. Ondanks het uitblijven van de safety car waren de omstandigheden volgens Hamilton krankzinnig. "Het was erg [krankzinnig]. Het valt niet in woorden te omschrijven hoe lastig het was en ik kon geen temperatuur in mijn intermediates krijgen. Ik reed dus voorzichtig en ik denk dat ons cross-overpunt goed was, ik verloor alleen wat terrein op iedereen toen ik een pitstop moest maken. Toen begon het te regenen en had ik een nadeel, dat maakte het een beetje lastig, maar [ik maakte] geen fouten. We hielden de auto op de baan."

Hamilton stelt dat het niet veel scheelde of hij had de finish niet gehaald. "Het was voor mij erg wisselvallig. Onze banden werkten niet dus het was alsof ik op ijs reed. Maar na een tijdje begonnen de banden te werken en werd het prima, maar het scheelde weinig of ik was eraf gevlogen of ik was gecrasht, maar het ging wel."

Na de vrije trainingen wilde Hamilton nog niet te veel ingaan op het gevoel in de W14 dankzij de nieuwe updates, maar na de race geeft hij aan dat er voor zijn gevoel wel degelijk wat verbeterd is. "Het voelde alsof de auto een stap vooruit is gegaan. Volgende week zullen we er een beter gevoel voor krijgen op een baan waar we echt door de middelsnelle en hogesnelheidsbochten kunnen pushen, maar over het algemeen was het positief voor ons", doelt de Mercedes-coureur op de race in Barcelona, waar de laatste chicane is weggehaald en de Formule 1 terugkeert naar de oude, snellere lay-out. "Ik was nooit fan van die chicane. Ik heb deze nooit leuk gevonden. Om dan voluit door de laatste twee bochten te gaan, dat gaat geweldig zijn voor onze nekken en de bandenslijtage. Het gaat leuk worden", aldus Hamilton.

Video: Samenvatting van de enerverende Grand Prix van Monaco 2023