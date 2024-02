Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog niet eens echt begonnen, maar een van de grootste onderwerpen voor 2024 is de aanstaande overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari. De recordkampioen verlaat Mercedes, waarmee hij zes keer coureurskampioen en acht keer constructeurskampioen werd. Ook tijdens de testdagen in Bahrein is het iets waar veel over wordt gesproken. Hamilton spreekt daar namelijk voor het eerst tijdens een persconferentie over de stap. Hij legt uit waarom voor hem een jongensdroom uitkomt.

"Ik groeide - net als denk ik iedere coureur - op in de hoogtijdagen van Michael Schumacher. We zaten allemaal in onze garages, het scherm ging aan en we zagen iemand in de rode cockpit. Ik denk dat we ons allemaal af hebben gevraagd hoe het moet zijn om door al dat rood omringd te worden", aldus Hamilton. "Je kijkt naar de Italiaanse Grand Prix en je ziet dan die rode zee van alle Ferrari-fans. Daar kun je alleen maar versteld door staan. Het team heeft de laatste jaren - eigenlijk al niet meer sinds het tijdperk Michael, maar vooral vanaf 2007 - geen grote successen gehad, maar ik zag dit als een grote uitdaging. Als kind speelde ik al Grand Prix 2 als Michael, dus dit is echt een droom die uitkomt en ik kijk er enorm naar uit."

Bij Ferrari wordt Hamilton herenigd met teambaas Frederic Vasseur. Samen wonnen ze bij het team van ART in de Formule 3 en de GP2 het kampioenschap. Op een vraag van Motorsport.com legt de coureur uit hoe de relatie met de Fransman is. "We hebben samen heel veel succes geboekt. Daar is de basis van onze relatie gelegd en sindsdien hebben we altijd contact gehouden. Ik dacht altijd al dat hij een enorm goede teambaas zou worden in Formule 1, maar daar was hij eerder nog niet in geïnteresseerd", herinnert de 39-jarige rijder zich. "Het was heel gaaf om te zien dat hij naar Alfa ging en dat hij de baan bij Ferrari kreeg. Ik was toen heel blij voor hem. Het stond echt in de sterren geschreven, want zonder hem was dit niet gebeurd. Ik ben daar heel dankbaar voor en ben erg enthousiast over wat hij daar laat zien."