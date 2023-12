Vanaf de eerste Formule 1 Grand Prix in Bahrein was duidelijk dat Lewis Hamilton in zijn Mercedes geen kanshebber zou zijn voor een overwinning, laat staan een wereldtitel. De Engelsman viel - net als teambaas Toto Wolff en teamgenoot George Russell - al vrij snel de W14 af en was duidelijk dat de reeks zonder overwinningen die al sinds Jeddah 2021 in stand blijft. Toch wil de coureur zelf in gesprek met onder meer Motorsport.com niet spreken van zijn slechtste seizoen ooit. "Ik denk dat het een misvatting is. Ik had ook zware jaren als jonge coureur", verklaart de 38-jarige coureur.

Terugkijkend op zijn lange carrière ziet hij drie andere jaren die nog minder goed waren. "De auto van 2009 was verschrikkelijk, maar we konden een race winnen dankzij de tweede upgrade", herinnert de coureur uit Stevenage zich nog. "Ook de seizoenen 2010 en 2011 waren niet bijzonder goed. Een jaar had ik zelf moeite, de andere keer was de auto echt niet goed." Ondanks dat stond in die jaren de Engelsman nog een paar keer op het hoogste treetje, maar dat is nu al een tijdje geleden. "Als je naar de successen kijkt, dan is het mijn langste periode dat ik in mijn carrière droogsta. Als je de overwinningen [in 2009,2010 en 2011] wegdenkt, dan zijn die seizoenen veel minder goed."

Ondanks dat hij dus in 2023 geen overwinning pakte, is Hamilton van mening dat afgelopen seizoen heel leerzaam was. "Ik denk dat ik op mentaal vlak veel geleerd heb over hoe ik mezelf fit kan houden en hoe ik positief kan blijven", vertelt de Mercedes-man. "Ik ben 38 - bijna 39 - en zit geweldig in mijn vel. Dat is te danken aan de nieuwe tools die ik opgepikt heb." Ook verklaart de recordkampioen dat hij zich beter voelt omdat hij buiten het circuit zijn tijd anders invult. Naar eigen zeggen blijft hij daardoor beter gefocust kan zijn en beter zijn energie kan opbouwen.

Desondanks is Hamilton zich ervan bewust dat de reeks zonder overwinningen lang is en dat het hem wel raakt. "Als je twee van zulke zware seizoenen hebt gehad, dan ga je automatisch twijfelen of het aan jezelf ligt of aan de auto", aldus de Britse coureur. "Heb je nog alles wat je nodig hebt om te winnen of ben je het kwijt? Als alles samenkomt, gebeurt er wat magisch. Dan komt er een speciaal moment waarop de coureur en de auto waar je altijd naar op zoek bent." Het twijfelen aan zichzelf kwam binnen bij de 38-jarige Engelsman, maar hij weet dat het erbij hoort: "Ik ben een mens en iedereen die zegt dat hij niet twijfelt aan zichzelf, die houdt zichzelf voor de gek."