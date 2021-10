Hamilton wil zich bewijzen in 2022: “De races zullen intenser zijn”

De Formule 1 stapt volgend jaar over op een nieuw technisch reglement waardoor de auto’s er behoorlijk anders uit gaan zien. Met de terugkeer van het grondeffect en minder nadruk op de aerodynamica moeten de auto’s elkaar in theorie makkelijker kunnen volgen, waarmee de Formule 1 hoopt op meer inhaalacties en meer spektakel.

De nieuwe bolides zullen ongetwijfeld het nodige aanpassingsvermogen vereisen van de coureurs. Doorgaans weten jongere rijders dergelijke veranderingen wat makkelijker op te pikken. Baart het de inmiddels 36-jarige Lewis Hamilton zorgen? “Eerlijk gezegd ben ik daar niet bang voor”, vertelt de Mercedes-coureur in gesprek met Sky Sports Italia. “Vooruitkijkend naar volgend jaar zullen de prestaties van de auto’s waarschijnlijk dichter bij elkaar liggen. De races zullen intenser zijn, waardoor het talent van de coureur een grotere rol kan gaan spelen. Het is een van de redenen waarom ik in de Formule 1 wil blijven, omdat het echt een kans biedt om je vaardigheden te laten zien.”

Wisselwerking met Russell

Hamilton denkt juist dat zijn ervaring volgend jaar een belangrijke rol kan gaan spelen, zeker nu hij een team gaat vormen met de pas 23-jarige George Russell: “Ik denk dat ik het team kan helpen vooruitgang te boeken, omdat ik weet wat ik van de auto nodig heb en welke kant we op moeten werken”, vervolgt de honderdvoudig Grand Prix-winnaar. “Ik hoop dat ik daarin een belangrijke rol kan spelen en ook deel uit kan maken van de groei van George, die naast mij komt te rijden. Hij is al heel erg snel, maar hij zal ook van mij kunnen leren omdat ik langer in de Formule 1 zit.”

Omgekeerd verwacht Hamilton echter ook het nodige op te kunnen steken van zijn landgenoot: “Ik zal ook van hem kunnen leren. Ik heb er zelf geen moeite mee om van iemand wat bij te leren die jonger is dan ik. Daar ben ik niet bang voor, want ik wil gewoon winnen. Naarmate je ouder wordt moet je alleen wat meer aan je fysieke gezondheid werken om fit te blijven. Als je jonger bent heb je wat minder training nodig.”

Pensioen

Voorlopig is dat trainen geen enkel probleem voor Hamilton. De Brit heeft er wel eens aan gedacht om de helm aan de wilgen te hangen, maar voorlopig is hij nog volop gemotiveerd: “Het komt en het gaat”, vertelt de Mercedes-rijder wanneer het gaat over de gedachten aan het pensioen. “De afgelopen vier of vijf jaar zijn er veel momenten geweest waarop ik niet wist of ik ermee door wilde gaan, om mijn privéleven op te blijven offeren voor het trainen. Er zijn namelijk ook andere dingen die ik graag doe en zoveel dingen die ik nog zou willen proberen. Aan de andere kant zeg ik echter ook tegen mezelf dat ik zoveel geluk heb dat ik dit werk mag doen. En er is nog zoveel tijd om met pensioen te gaan.”

“Het is een kwestie van de juiste balans vinden. Zo lang ik nog de honger heb, train alsof ik een jonge jongen ben en zo lang ik nog steeds resultaten behaal [ga ik door]. Als ik merk dat ik langzamer word, geen fut meer heb en niet langer gemotiveerd ben, dan weet ik dat het tijd wordt om te stoppen.”