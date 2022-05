Mercedes kwam dit jaar aan de start met een radicaal ontwerp. De W13 heeft nauwelijks sidepods, wat voor minder drag zorgt en de luchtstroom aan de bovenkant van de auto ten goede hoort te komen. Maar aan het zero-pod concept blijkt wel één groot nadeel te kleven: de auto wagen wordt gevoeliger voor porpoising. Terwijl andere teams aan het begin van het seizoen al goede stappen maakten om de op en neer gaande beweging van de auto op de rechte stukken te verminderen, leek Mercedes zich de eerste races geen raad te weten met het probleem.

In Miami leek een update aanvankelijk voor verbetering te zorgen, maar vielen de prestaties op zaterdag en zondag alsnog tegen. Een nieuwe upgrade voor de Spaanse Grand Prix doet wel zijn werk: George Russell en Lewis Hamilton hebben op de rechte stukken nauwelijks last meer van gestuiter. Het resulteerde gelijk in het beste kwalificatieresultaat van dit seizoen: Russell reed de vierde tijd, Hamilton eindigde als zesde. Mercedes lijkt daarmee op de weg terug, maar om het nu al over het kampioenschap te gaan hebben, vindt Hamilton wat voorbarig.

“Ik ben daar niet echt mee bezig”, antwoordt de Brit tegenover onder andere Motorsport.com op de vraag of de verbeterde vorm in Spanje hem hoop geeft voor het kampioenschap. “Ik zit er nog steeds heel ver vanaf. Mijn teamgenoot staat vierde op de grid, dus dat betekent dat de auto in principe goed is voor de derde of vierde plek. Maar ik sta zesde. Ik ben dus nog steeds aan het worstelen met de auto.” Een verklaring waarom Russell momenteel meer uit de W13 weet te halen dan hij, heeft Hamilton niet: “Ik kan het op dit moment niet uitleggen. Ik worstel gewoon met de auto. Ik had tijdens de kwalificatie totaal geen grip aan de achterkant.”

Wel put de zevenvoudig wereldkampioen moed uit de kwalificatie in Barcelona. “We waren de snelsten in Q2. Dat is hoopgevend”, aldus Hamilton, die een stuk goedgemutster is dan bij de vorige races. “De kwalificatie verliep bij mij niet geweldig, maar het is geweldig om ons als team een stap voorwaarts te zien maken.”

Hamilton heeft er de volste vertrouwen in dat Mercedes de stijgende lijn die is ingezet, door kan trekken. “Ik heb honderd procent vertrouwen in dit team. We hebben nu een stap gemaakt, iets waar we de vorige vijf races niet in zijn geslaagd. We hebben eindelijk een idee welke richting we op moeten. Nu is het wachten tot onze engineers en aerodynamica-experts met nog meer nieuwe onderdelen komen, zodat we verder vooruit kunnen gaan. In Monaco heb je veel meer langzame bochten dus hopelijk dat we daar sowieso beter gaan. Het ziet er goed uit.”