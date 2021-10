Hamilton: "Ik wil niet alleen als coureur herinnerd worden”

Je kunt van hem vinden wat je wilt, maar de cijfers liegen niet: Lewis Hamilton is op basis van de statistieken de meest succesvolle coureur uit de Formule 1-historie. De Brit staat met zeven wereldtitels op gelijke hoogte met Michael Schumacher, heeft een recordaantal pole-positions achter de naam staan en werd in Rusland de eerste F1-coureur met honderd overwinningen. De 36-jarige Mercedes-coureur is uiteraard zeer content met zijn prestaties, maar wil liever op andere vlakken van doorslaggevend belang zijn.

“Ik wil niet alleen als coureur herinnerd worden, dat heb ik nooit gewild. Het is prima als mensen me herinneren als goede coureur, maar het gaat mij vooral om het helpen van mensen en een impact maken”, aldus de Brit in gesprek met BBC.

Hamilton heeft de laatste jaren de daad bij het woord gevoegd, onder meer met de oprichting van zijn eigen Hamilton Commission. Hiermee wordt ongelijkheid binnen de racerij aangepakt. Ook zette hij Mission 44 op, een stichting die de komende jaren twintig miljoen pond wil vrijmaken om kinderen met een ondervertegenwoordigde achtergrond te helpen. “Ik ben deze commissie begonnen om te zien wat de barrières zijn, zodat we die kunnen oplossen. We kunnen mensen bijeenbrengen en de grenzen opzoeken, zodat de sport er net zo uit komt te zien als de echte wereld. De zwarte gemeenschap gaat me aan het hart, want dat is natuurlijk ook mijn achtergrond. Daarom focussen we ons met de Hamilton Commission daarop.”