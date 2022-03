Tussen de Formule 1-test in Bahrein en de openingswedstrijd van aankomend weekend op hetzelfde circuit, was Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton aanwezig bij de Expo 2020 in Dubai. Hamilton sprak daar over een eventuele achtste wereldtitel en wat het voor hem zou betekenen als hij daarmee het record van Michael Schumacher zou verbreken. Hij noemde het een onvoorstelbaar aantal wereldtitels, alvorens hij zijn plannen voor een naamsverandering uit de doeken deed.

“Dat zou voor mijn familie hel veel betekenen”, aldus Hamilton. “Ik ben erg trots op mijn familienaam, Hamilton. Niet veel mensen zullen weten dat mijn moeders achternaam Larbalestier is, ik ben bezig om dat aan mijn naam toe te voegen. Ik begrijp het idee niet echt dat een vrouw haar eigen achternaam verliest wanneer ze met een man trouwt. Mijn moeder, ik wil echt dat haar naam samen met de Hamilton naam blijft bestaan.”

Hamilton zegt dat de verandering “hopelijk binnenkort” kan worden doorgevoerd, hij zegt er in ieder geval aan te werken. Op dit moment is zijn volledige naam Lewis Carl Davidson Hamilton. Zijn moeder, Carmen Larbalestier, is tijdens zijn loopbaan bij een aantal races aanwezig geweest en was afgelopen december ook aanwezig toen Hamilton geridderd werd. Zijn moeder en vader, Anthony Hamilton, gingen uit elkaar toen de F1-coureur nog heel jong was.

Red Bull is waanzinnig snel op dit moment

De F1-test in Bahrein verliep voor Mercedes niet helemaal naar wens. Hamilton suggereerde eerder dat hij en zijn team nog niet klaar zijn om voor overwinningen te vechten. Maandag staat er nog een vergadering met de engineers op het programma om de verbeterpunten te bespreken. “Ik hoop echt dat ze iets gevonden hebben als we elkaar vanavond weer spreken, hopelijk kunnen we dan meer uit deze auto trekken”, aldus Hamilton. “Er zijn veel wagens die best snel zijn. Alfa Romeo maakte een goede indruk, Valtteri was snel. Red Bull is waanzinnig snel op dit moment, dat geldt ook voor Ferrari. Maar wij zijn het beste team, dat staat vast.”