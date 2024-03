Hamilton wijt matige F1-kwalificatie in Bahrein aan set-upkeuzes

De eerste kwalificatie van het Formule 1-seizoen is voor Lewis Hamilton op een deceptie uitgelopen. Teamgenoot George Russell slaagde erin om de derde plek in de wacht te slepen, voor Hamilton zat er niet meer in dan een ietwat teleurstellende P9. Het onderlinge verschil van twee tienden over een ronde is niet gigantisch, en Hamilton kan wel verklaren waardoor dat ontstaan is.

"George en ik hadden de auto hetzelfde afgesteld en dat voelde voor mij goed. We zijn allebei van die set-up afgestapt. George ging de ene kant op, ik de andere kant. Je kan nu wel zeggen dat die van mij niet goed was voor over een rondje. Ik hoop dat hij wel goed is voor de race", lacht de meervoudig wereldkampioen voorzichtig na de kwalificatie. De reden voor de wijziging in de afstelling is volgens Hamilton simpel. "Ik had geen goed gevoel over onze race pace. Ik heb de auto daarom verandert, hopelijk is de race pace nu beter. We gaan zien of dat zo is." Over die veranderingen laat Hamilton weinig los: "Ik heb iets op de auto gezet wat we de afgelopen twee jaar niet konden doen. Ik hoopte dat het ging werken en nu moet ik het behouden."

Een van de dingen waar Hamilton zijn auto op heeft afgesteld, is het voorkomen van hoge bandenslijtage. "We zoeken naar de goede balans. Vooral de achterbanden hebben het zwaar te verduren", legt de 39-jarige rijder uit. "Een goede race pace is hier heel belangrijk, we gaan zien of dat vanuit deze positie ook zo is."

W15 is betere auto

Ondanks dat de kwalificatiepositie wat tegenvalt, is Hamilton wel blij met de W15. "George zijn prestaties laten zien dat iedereen in de fabriek hard gewerkt heeft om ons een auto te geven waar we echt mee kunnen vechten", vertelt de Brit. "Ik kon dat simpelweg niet doen door de veranderingen aan de set-up."

Hamilton benadrukt dat het niet aan de auto lag dat P9 het resultaat was. "De auto is echt fantastisch. Het is echt een grote verbetering ten opzichte van de voorgaande jaren. Veel stabieler, en ik heb veel plezier om erin te rijden", aldus de man uit Stevenage. "We hebben nog wel wat werk te verzetten, maar dat George maar drie tienden van Max af zit, dat is geweldig. Het laat zien wat er mogelijk is."