Hamilton dacht aan stoppen met F1: "Had veel twijfels"

"Het is onwerkelijk", vertelt Lewis Hamilton tegen Sky Sports F1 na zijn eerste zege sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021. Om precies te zijn heeft het dus 945 dagen geduurd voordat de zevenvoudig wereldkampioen weer als winnaar over de streep kwam. Het resulteerde in een duidelijk zichtbaar geëmotioneerde Hamilton na afloop van de enerverende Grand Prix van Groot-Brittannië. "Ik heb hier zo veel geweldige momenten gehad, maar toen ik over de streep kwam, kwam er iets in me los wat ik al een lange tijd had ingehouden. Het was het emotioneelste einde van een overwinning dat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb me altijd afgevraagd waarom ik nooit huilde! Je ziet dan een Rubens Barrichello huilen en ik had zoiets van 'dat overkomt mij niet', maar het kwam hard aan."

Dat het sinds 2021, waarin hij in de laatste race de titelstrijd verloor, niet zo goed ging met Mercedes, maakte het des te lastiger voor Hamilton om te blijven geloven in zege nummer 104. "Na zo'n moeilijk 2021 probeerden we gewoon terug te keren, maar als team beleefden we een lastige periode", blikt Hamilton terug. "Er waren zo veel gedachten en twijfels in mijn hoofd, dat ik op sommige momenten niet door wilde gaan", doet de 39-jarige Brit uit de doeken. "Gewoon doorgaan om te proberen te slagen, dat het het beste gevoel dat ik me kan herinneren."